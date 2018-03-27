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سيـــاســة
إسماعيل يتابع استعدادات تطبيق نظام التأمين الصحي والكارت الذكي
الثلاثاء 27 مارس 2018 07:47 م
إسماعيل يتابع استعدادات تطبيق نظام التأمين الصحي والكارت الذكي
أخر الأخبار
إسماعيل يتابع استعدادات تطبيق نظام التأمين الصحي والكارت الذكي
المال- خاص
التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الاستعدادت الخاصة ببدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد.
وخلال اللقاء، عرض وزير الصحة تقريراً حول مدى جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الاولية بالمحافظة لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى، هذا إلى جانب متابعة الخطوات المتعلقة بميكنة النظام واصدار الكارت الذكى الخاص بكل مواطن بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وتناول اللقاء، ترتيبات الوزارة فيما يتعلق بتوزيع السكان على وحدات الرعاية الصحية الموجودة بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 40 وحدة جارى الانتهاء من تطوير 22 منها لتصبح جميع الوحدات جاهزة لتطبيق النظام، هذا إلى جانب 10 مستشفيات يتم تطويرهم حالياً.
وتضم مستشفى لاورام الاطفال واخرى لاورام البالغين، ومستشفى للنساء والاطفال، وواحدة للرمد، ومستشفى للامراض النفسية والادمان، فضلاً عن المستشفيات التى تقدم الخدمات الصحية الثنائية "تقدم خدمة العمليات العادية". والثلاثية "تقدم خدمة العمليات المتقدمة مثل القلب المفتوح والاورام".
من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة تقريراً حول متابعة الاجراءات الصحية التى يتم تقديمها للمواطنين اثناء ادلاءهم بأصواتهم فى لجان الانتخابات الرئاسية، وما تم فى هذا الصدد من تشكيل لغرفة عمليات دائمة لتلقى اي بلاغات واتخاذ ما يلزم.
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