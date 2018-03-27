علم مصر وصور السيسي تنعش جيوب الباعة الجائلين

خمسة جنيهات للعلم والصورة و20 جنيه لنزهة الحنطور السياحي





أمانى العزازي





أنعشت الانتخابات الرئاسية جيوب الباعة الجائلين وأصحاب المهن الموسيمية



ففي بورسعيد، ت

مركز أصحاب تلك المهن أمام اللجان الانتخابية باعتبارها فرصة جيدة لاستقطاب الأطفال الذين اصطحبهم ذويهم لمعايشة المناخ الانتخابي الذى تشهده ١١١ لجنة انتخابية

انتشرت بالمدارس ومراكز الشباب





** موسم رزق



قال محمد طيرة بائع أعلام وصور إن الانتخابات الرئاسية موسم جيد للرزق حيث يتم بيع الصورة والعلم بسعر خمسة جنيهات وتجد إقبالا متميزا من المواطنين والأطفال بصفة خاصة.





ولفت إلى أنه استطاع أن يبيع خلال اليوم الأول 500 صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





** كرنفال



وأكد أحمد البدوى صاحب حنطور سياحى أن انتخابات الرئاسة تحولت لكرنفال شعبي للاسرة المصرية، التى حرصت على المشاركة ونزلت بكامل أفرادها للإدلاء بصوتهم.



لجان حى الشرق والعرب تقع أكثرها فى المدارس الممتدة بطول شارع 23 يوليو أحد أبرز شوارع بورسعيد،فقد فكرت فى تزيين الحنطور بصور المرشحين وأعلام مصر طلبا للرزق".



ويرجع البدوي سعيه لهذه الخطوة إلى تراجع حركة السياح الاجانب بالمدينة نتيجة عدم توقف السفن السياحية في موانئ بورسعيد ونزول السياح منها فى جولات بالمدينة.



ولفتت شقيقة ،محمود البدوى إلى أن سعر التوصيلة تتراوح بين 20 إلى 30 جنيها وفقا لزمنها حيث يتم أصطحاب الراكب فى جولة لتفقد معالم بورسعيد ومشاهدة فعاليات احتفالات الجماهير أمام اللجان الانتخابية.





وقال إنه استطاع أن يكسب 200 جنيه فى اليوم الأول للانتخابات، متوقعا أن يحقق مثلها فى اليوم الثانى والثالث .





وأوضح صلاح الشامى بائع صور وأعلام أن علم مصر له جاذبية كبيرة لدى الأسرة المصرية

ويعتبر تجارة رائجة خاصة فى مواسم الانتخابات

وأضاف "