WE راعيًا رئيسيًّا لمؤتمر مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة

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اتصالات وتكنولوجيا
WE راعيًا رئيسيًّا لمؤتمر مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة
الثلاثاء 27 مارس 2018 07:30 م
شركة وي
أخر الأخبار
شركة وي
محمد فتحى
قال عمرو فاروق العضو المنتدب لشركة MCS أحد أكبر الشركات الموزعة للـ"Cyber Security" والداتا سنترز فى مصر، إن شركة WE ستكون الراعى الرئيسى للمؤتمر "مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة" بالاضافة إلى 6 شركات عاملة فى مجال التكنولوجيا أبرزهم ديل و فى ام وير شنايردو الكترويك وريد هات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للاعلان عن تفاصيل فعاليات المؤتمر السنوي الثاني (مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة) في مصر والشرق الاوسط.
اضاف أن المؤتمر سيشمل العديد من الرعايات بأنواع مختلفة بخلاف الرعايات السابقة، ومن أبرز الشركات التى ستشارك فيها حسن علام تكنولوجى وفايبر مصر و AT iT.
وأكد أن مصر تمتلك كل مقومات نجاح صناعة مراكز البيانات فى ظل اتجاه العالم نحو خدمات الحوسبة السحابية، لدرجة أن بعض الشركات العالمية ستبدأ خلال فترة وجيرزة بيع خدماتها عبر خدمات الخوسبة السحابية المبنية على مراكز البيانات.
وقال ان صناعة الداتا سنترز تحتاج لمقومات عديدة، وهى متوفرة فى مصر، موضحا أن مصر مركز اقليمى للكابلات البحرية للانترنت، كما تمتلك وفرة فى الطاقة والتى يمكن استغلالها فى الصناحات التى تجحتاج إلى طاقة، بالاضافة للكفاءات التى يمكنها ادارة مركاز البيانات بشكل قوى، فضلا عن معدلات النمو التى تحققها مصر، إذ تحتل حاليا ثانى أكبر دولة تحقق معدلات نمو فى افريقيا بعد المغرب، بواقع 2.75، وفى ظل توقعات وصولها إلى 5 إلى 6 % بنهاية العام المالى الجارى.
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