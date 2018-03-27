تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 662 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 2 جنيها اليوم الثلاثاء فى نهاية التعاملات اليومية.



وشهد عيار 21 اليوم انخفاضا ليسجل اليوم نحو 660 جنيها بدلا من 662 جنيها أمس طبقا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب بأتحاد الغرف



وسجل عيار 18 اليوم 566 جنيها ، فيما سجل عيار 24 نحو 754 جنيها مقابل 756 جنيها ، وتراجعت الأوقية لتسجل 1350 دولارا بدلا من 1354 دولاراً.



وانخفض الجنيه الذهب اليوم ليسجل 5275 جنيها مقابل 5290 جنيها أمس

