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بورصة وشركات
ترند مايكرو: دعمنا 75 خريجًا ببرامج تدريبية لتدعيم تأمين الداتا سنتز
الثلاثاء 27 مارس 2018 07:10 م
ترند مايكرو
أخر الأخبار
ترند مايكرو
محمد فتحى
قالت نورا حسن، المدير التنفيذى لشركة ترند مايكرو بمصر وتركيا، إن شركتها حريصة منذ فترة على تقديم خدمات الخاصة بتأمين مراكز البيانات، وتمتلك حاليا أكبر حصة سوقية فى العالم كأبر شركة لتأمين السحابة الإلكترونية، مما دعمها فى السوق، وشجعها على توفير كوادر واعية فى مجال أمن المعلومات فى مصر.
وأضافت خلال خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل فعاليات المؤتمر السنوي الثاني (مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة) في مصر والشرق الأوسط أن شركتها دعمت أكبر من 75 خريجا ببرامجهم التدريبية بهدف تدعيم صناعة وتأمين الداتا سنترز فى مصر.
وأشارت إلى أن شركتها تعد الأولى على مستوى العالم فى تأمين الحوسبة السحابية ضد مخاطر الاختراق، لافتة إلى أن 84 بلدا على مستوى العالم تعرضت لاختراقات فى مراكز البيانات، مما يدل أهمية تأمين مراكز صناعة البيانات.
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