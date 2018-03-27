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سيـــاســة
وزير التنمية المحلية: لا عوائق بالانتخابات الرئاسية
الثلاثاء 27 مارس 2018 06:50 م
وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي
أخر الأخبار
وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي
بدور إبراهيم
تفقد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية سير العمل بغرفة العمليات بالوزارة فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية و أجرى اتصالات بالمحافظين لمتابعة سير الانتخابات فى المراكز والمدن والقرى.
وأفاد المحافظون بانتظام عملية التصويت في كافة اللجان بمحافظاتهم.
كما أشاروا إلى توفير كافة الترتيبات اللازمة للتيسير على المواطنين.
وأكد المحافظون على انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الأول دون أي معوقات أو مشاكل مؤثرة.
ووجه الوزير المحافظين بالمرور على اللجان للمتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية وتشجيع المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والعمل على تذليل أية مصاعب قد تحد من المشاركة.
ونفي اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية ما نشر عن تصريح له في بعض المواقع الإخبارية ووسائل الاعلام عن غلق لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء
وأكد الوزير علي استمرار أعمال اللجان الانتخابية طبقا للقانون حتي الساعة التاسعة طوال ايام التصويت .
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