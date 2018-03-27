العربية للصناعات الهندسية تعلن توزيعًا نقديًّا بقيمة 37 قرشًا للسهم

العربية للصناعات الهندسية

رجب عزالدين



أعلن شركة العربية للصناعات الهندسية عن توزيع نقدى بقيمة 37 قرشا تقريبا للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 12 أبريل المقبل.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة 5 أبريل المقبل.



واقترح مجلس الإدارة فى 13 فبراير الماضى توزيع 2.26 مليون جنيه على المساهمين على حصتين كل من هما بنحو 1.13 مليون جنيه، كما قرر ترحيل أرباح بنحو 8.9 مليون جنيه للعام المقبل.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 6.6 مليون جنيه فى 2017 مقارنة بنحو 5.1 مليون جنيه فى عام 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 27.3 مليون جنيه موزعا على 13.3 مليون سهم بقيمة اسمية 3.75 جنيه للسهم الواحد.