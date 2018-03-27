القاهرة للدواجن تعلن توزيعًا نقديا بقيمة 25 قرشًا للسهم

شركة القاهرة للدواجن

رجب عزالدين



أعلنت شركة القاهرة للدواجن عن توزيع نقدى بقيمة 25 قرشا للسهم يبدأ صرفه اعتبار من 12 أبريل المقبل.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة 5 أبريل المقبل.



وقفزت أرباح الشركة بنسبة 364% خلال 2017 لتسجل 364 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 263 مليون جنيه 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 479 مليون جنيه، موزعا على 479 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.