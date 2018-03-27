8 جامعات تخوض سباق السيارات الهايبريد بسهل حشيش

8 جامعات تخوض سباق السيارات الهايبريد

المال خاص



شهدت منطقة سهل حشيش بالغردقة في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري استضافة تحديات الجامعات المصرية والإماراتية ببطولة السيارات الهايبريد الكهربائية (Global Hybrid-Electric Challenge)، والتي أسفرت عن فوز جامعة إماراتية



واستضافت بمصر للعام الثالث على التوالى، هذه البطولة عبر منظمة (Global EEE) المتخصصة بتنظيم مثل هذه المسابقات على مستوى الجامعات المحلية والدولية.



وشارك في هذه البطولة ست جامعات مصرية وجامعتين من دولة الإمارات العربية المتحدة ، هي: "جنوب الوادى، حلوان، المطرية، الجامعة البريطانية بمصر، طنطا، المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، و أبو ظبى للعلوم التقنية (حاملة لقب العام الماضى بالإمارات)، وجامعة أبو ظبى".



** أيام ثلاثة



يقوم طلبة كليات الهندسة بالجامعات المشاركة بتجهيز سياراتهم وتجربتها على المضمار الخاص باليوم الأول.



ويأتى اليوم الثانى ليخصص إلى سباق السيارات المشاركة ولكن بإستخدام الطاقة الكهربائية فقط وذلك بعد تسجيل أزمنتهم التأهيلية الأفضل لكل فريق (بنفس فكرة تأهيلات سباقات السيارات العادية)



ليأتى سباق السيارات الكهربائية مقسماً على مستوى سباقين كل منهما يبلغ نصف ساعة يتم خلالها تبديل السائقين مرة واحدة (بعد 15 دقيقة) – حيث تصطف السيارات على مراكز الإنطلاق بالسباق الأول بحسب التأهيلات الزمنية المسجلة قبله ، فيما يأتى إصطفاف السيارات بالسباق الثانى بحسب نتائج الفرق التى سجلت أكبر عدد من اللفات بزمن السباق الأول الذى تبلغ مدته نصف ساعة.



ومن ثم تتحدد مراكز إنطلاق سباق اليوم الثالث (الذى يتم بإستخدام طاقة الدفع المزدوجة – هايبريد) بحسب نتيجة السباق الثانى لعدد اللفات المحققة خلال مدته البالغة (أيضاً) نصف ساعة.



أما سباق الهايبريد – مزدوج الطاقة - لليوم الثالث (والأخير) فيتم خلال زمن يبلغ ثلاثة ساعات يتم خلالها إستبدال السائقين كل 30 دقيقة ويحقق الفوز به الفريق الذى يسجل أكبر عدد من اللفات للمضمار المخصص للسباق.



** نتائج



وتم احتساب النتائج فى النهاية لتكريم الفرق الفائزة لكل سباق بشكل منفرد كما يلى:



- نتيجة سباق السيارات وهى عاملة بالطاقة الكهربائية (فقط) بجمع نتيجة سباقى اليوم الأول لتحديد الفرق التى حققت عدد اللفات الأكبر لمضمار السباق، حيث تمكن فريق جامعة أبوظبى للعلوم التقنية من تحقيق المركز الأول مع إجمالى عدد لفات بلغ 33 لفة ، فيما جاء فريق الجامعة البريطانية بالمركز الثانى مع عدد لفات بلغ 30 لفة ، أم فريق جامعة جنوب الوادى فقد تمكن من تحقيق المركز الثالث مع 29 لفة.



- نتيجة سباق السيارات وهى عاملة بالطاقة المزدوجة (هايبريد) باليوم الثانى لتحديد الفرق الفائزة بتحقيقها لعدد اللفات الأكبر، حيث تمكن فريق جامعة أبوظبى من تحقيق المركز الأول مع إجمالى عدد لفات بلغ 98 لفة ، فيما جاء فريق الجامعة البريطانية بالمركز الثانى مع عدد لفات بلغ 88 لفة ، أم فريق جامعة جنوب الوادى فقد تمكن من تحقيق المركز الثالث مع 82 لفة.



- النتيجة النهائية للبطولة ، من خلال مضاعفة زمن سباقى اليوم الأول إلى ثلاثة أضعاف - اللذان يبلغ مجموعهما ساعة واحدة - ليصبح إجمالى توقيتهما 3 ساعات ، ومن ثم يتم مقارنتهما بشكل متساو مع نتيجة سباق اليوم الأخير الذى تبلغ مدته 3 ساعات



ويتم تحديد الفريق الفائز بإجمالى البطولة بصفته المتصدر العام للنتيجة ، حيث تمكن فريق جامعة أبوظبى من تحقيق المركز الأول مع إجمالى عدد لفات بلغ 185 لفة ، فيما جاء فريق الجامعة البريطانية بالمركز الثانى مع عدد لفات بلغ 178 لفة ، أم فريق جامعة جنوب الوادى فقد تمكن من تحقيق المركز الثالث مع 169 لفة.



على الجانب الآخر، تم منح هذا العام لأول مرة الجائزة الذهبية (للمنتخب) الفائز من كلا الدولتين (مصر & الإمارات) بعد إحتساب المتوسط الأعلى للأداء بين مجموعة الجامعات المصرية المشاركة – حيث تم الأخذ بنتيجة أفضل جامعتين منها من جانب – بمقابل مجموع الجامعتين الإماراتيتين من جانب آخر



وحقق المنتخب الإماراتى مجموع 177 لفة مقابل 173.5 لفة للمنتخب المصرى ، وليحصل على الكأس الكبرى للتحدى فريق جامعة أبو ظبى والتى سيتم تداولها بين الفرق الفائزة بالمسابقات التى يتم تنظيمها بكل دولة (مثل كأس العالم لكرة القدم) التى يتم الإحتفاظ بها خلال الفترة الممتدة بين البطولة والأخرى.





