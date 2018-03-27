إيبيكو للأدوية تعلن توزيعًا نقديًا بقيمة 4.5 جنيه للسهم

إيبيكو

رجب عزالدين



أعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو عن توزيع نقدى بقيمة 4.5 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 15 أبريل المقبل.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة 10 أبريل المقبل.



واقترح مجلس إدارة الشركة فى 15 فبراير الماضى توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017 بقيمة 357 مليون جنيه، بواقع 4.5 جنيه للسهم.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 689 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 488 مليون جنيه فى 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 793.3 مليون جنيه، موزعا على 79.23 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.