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بنـــوك
بلوم مصر يتصدر إيرادات مجموعته بلبنان والمهجر
الثلاثاء 27 مارس 2018 05:52 م
بلوم لبنان والمهجر
أخر الأخبار
بلوم لبنان والمهجر
سهير محمد وسيد بدر
قال سعد أزهرى ئيس بنك بلوم لبنان والمهجر أن إجمالى أصول البنك فى مصر بلغت 32.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017
وقال خلال مؤتمر صحفى للبنك ، الثلاثاء ، ان الذراع المصرية حققت عائد 17.2% على حقوق المساهمين للمجموعة
واكد ان "بلوم – مصر " يتصدر فروع المجموعة فى 12 دولة من حيث الإيرادات
واشار الى ان البنك مستمر فى التوسع داخل مصر من خلال افتتاح فروع جديدة كما سيتم افتتاح مقر جديد فى العاصمة الادارية
واكد ان بنك بلوم مصر يمثل ثانى اهم وحدة فى المجموعة واسرعها نموا
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