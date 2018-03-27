بلوم مصر يشتري 6268 مترا لمقره الإداري بالعاصمة الإدارية

بلوم مصر

سهير محمد وسيد بدر



قال محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، إن مصرفه اشترى 6268 متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء مقر إداري وفرع ضمن التوسعات المستقبلية.



و أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد فروعه بلغ 37 فرع بنهاية العام الماضي، ومن المقرر وصولها لنحو 42 فرع بنهاية 2018.



وأشار إلى أن البنك يعتزم التقدم للبنك المركزي بافتتاح ما بين 2-4 فرع خلال سيتمبر المقبل.

