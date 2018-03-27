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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
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130.00 لحم ضاني

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بلوم مصر يشتري 6268 مترا لمقره الإداري بالعاصمة الإدارية

بلوم مصر
بلوم مصر
بلوم مصر

سهير محمد وسيد بدر

قال محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، إن مصرفه اشترى 6268 متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة لبناء مقر إداري وفرع ضمن التوسعات المستقبلية.

و أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد فروعه بلغ 37 فرع بنهاية العام الماضي، ومن المقرر وصولها لنحو 42 فرع بنهاية 2018.

وأشار إلى أن البنك يعتزم التقدم للبنك المركزي بافتتاح ما بين 2-4 فرع خلال سيتمبر المقبل. 
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