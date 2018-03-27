بلوم مصر يطلب 200 مليون جنيه أخرى لمبادرة التمويل العقاري

بنك بلوم مصر

سهير محمد وسيد بدر



قال محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، إن مصرفه حصل على موافقة البنك المركزي بزيادة التمويل المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بقيمة 200 مليون جنيه.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن حجم تمويلات البنك ضمن المبادرة تبلغ حاليا 140 مليون جنيه، و من المقرر أن ينتهي البنك من ضخ كامل الشريحة الاولى بقيمة 200 مليون جنيه خلال 3 أشهر تقريبا.



وأشار إلى أن عدد عملاء التمويل العقاري بنهاية العام الماضي تبلغ نحو 1000 عميل