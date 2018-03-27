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بنـــوك
بلوم مصر يطلب 200 مليون جنيه أخرى لمبادرة التمويل العقاري
الثلاثاء 27 مارس 2018 05:21 م
بنك بلوم مصر
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بنك بلوم مصر
سهير محمد وسيد بدر
قال محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، إن مصرفه حصل على موافقة البنك المركزي بزيادة التمويل المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بقيمة 200 مليون جنيه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن حجم تمويلات البنك ضمن المبادرة تبلغ حاليا 140 مليون جنيه، و من المقرر أن ينتهي البنك من ضخ كامل الشريحة الاولى بقيمة 200 مليون جنيه خلال 3 أشهر تقريبا.
وأشار إلى أن عدد عملاء التمويل العقاري بنهاية العام الماضي تبلغ نحو 1000 عميل
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