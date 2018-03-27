الهيئة الوطنية للانتخابات: لم نقرر مد أيام التصويت ولا شكاوى

محمود الشريف المتحدث باسم هيئة الانتخابات

سلوى عثمان - أحمد صبري





أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الثلاثاء، انتظام العمل بجميع اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، كما أعلنت انتظام العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.



وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة بمؤتمر منذ قليل ، إنها تتابع سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، ولم تتلق أي شكاوى تتعلق بعرقلة التصويت .



وأضاف الشريف إن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للناخبين في موعدها المحدد عدا لجنتين فقط في الإسكندرية بسبب صعوبة الرؤية.



وأكد الشريف خلال المؤتمر، أن الوافدين لن يستطيعوا التصويت إلا في اللجان التي سجلوها كرغبات جديدة في مكاتب الشهر العقاري، والخيار الآخر هو أن يصوت في لجنته الأصلية، خاصة أن العديد من التساؤلات وصلت للهيئة بهذا الشأن.



وعن إلغاء ساعة الراحة، أشار "الشريف" إلى أن الهيئة تلقت شكاوى العديد من الموظفين على مستوى أنحاء الجمهورية لتزامن ساعة خروجهم مع الوقت المخصص للراحة، والذي حددته الهيئة من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة، وعدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم، لذلك تقرر استمرار استقبال الناخبين باللجان خلال هذه الساعة.



ونفى المستشار محمود الشريف مد التصويت ليوم الخميس المقبل فى انتخابات الرئاسة التى بدات من الأمس موضحا ان الهيئة لم تقرر ذلك بعد وأنها صاحبة القرار فى ذلك .



وأضاف أن تلك الشائعات من المغرضين والمتربصين بالوطن قائلا: هؤلاء يتربصون بهذا الوطن العزيز وينالون منه .



وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات إنه يجوز لاى مواطن التصويت فى انتخابات الرئاسة التى بدات من الأمس ببطاقة الرقم القومى منتهية المدة وغير السارية .



قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات إن الهيئة لن تعلن أى نسب أو أعداد تخص عدد المصوتين والاقبال واللجان الأكثر أقبالا إلا بعد الانتهاء من التصويت فى اليوم الثالث .



وأضاف أن الهيئة ستطبق العقوبات التى اقرها القانون على حملة المرشح الذي يعلن أى نسب أو فوز مرشحه قبل اعلانها من الهيئة موضحا أن المصريين أبهروا العالم بنزولهم للإنتخابات بشكل حضارى.

