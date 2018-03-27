توقيع عقد محطة محولات نجع حمادي بقيمة 721 مليون جنيه

محطة كهرباء

عمر سالم



شهد المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع العقد الخاص بالممارسة رقم (15/2017 ـ 2018) الخاصة بمحطة محولات نجع حمادى الصناعية جهد 500/220 كيلوفولت بمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت.



وأوضح عبدالرحيم أن المحطة من النوع المعزول بالغاز "GIS" ومهمات جهد 66 & 11 كيلوفولت من النوع التقليدي (على أساس تسليم مفتاح) الحزمة ( أ ) مع الكونسـورتيـوم المكون من تحالف ايجيماك وأكس دي أيجماك و أكسيان.



وأوضح أن الغرض من المشروع هو مجابهة زيادة الأحمال المتوقعة فى منطقة كهرباء مصر العليا.



وأضاف أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى حوالى (25.8 مليون دولار+ 3.17 مليون يورو + 194.5 مليون جنيه ) بما يعادل 721 مليون جنيه ، و يتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً تبدأ من تاريخ الاسناد .





