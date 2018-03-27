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طاقة
توقيع عقد محطة محولات نجع حمادي بقيمة 721 مليون جنيه
الثلاثاء 27 مارس 2018 04:15 م
محطة كهرباء
أخر الأخبار
محطة كهرباء
عمر سالم
شهد المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع العقد الخاص بالممارسة رقم (15/2017 ـ 2018) الخاصة بمحطة محولات نجع حمادى الصناعية جهد 500/220 كيلوفولت بمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت.
وأوضح عبدالرحيم أن المحطة من النوع المعزول بالغاز "GIS" ومهمات جهد 66 & 11 كيلوفولت من النوع التقليدي (على أساس تسليم مفتاح) الحزمة ( أ ) مع الكونسـورتيـوم المكون من تحالف ايجيماك وأكس دي أيجماك و أكسيان.
وأوضح أن الغرض من المشروع هو مجابهة زيادة الأحمال المتوقعة فى منطقة كهرباء مصر العليا.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى حوالى (25.8 مليون دولار+ 3.17 مليون يورو + 194.5 مليون جنيه ) بما يعادل 721 مليون جنيه ، و يتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً تبدأ من تاريخ الاسناد .
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