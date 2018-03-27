EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
التعمير والاستثمارات تتوقع زيادة مشروعاتها خلال السنوات القادمة
الثلاثاء 27 مارس 2018 04:00 م
شركة التعمير والاستشارات الهندسية
أخر الأخبار
شركة التعمير والاستشارات الهندسية
رجب عزالدين
قالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية إنها تتوقع زيادة مشروعاتها الاستثمارية خلال السنوات القادمة.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان" التعمير تنفذ مشروعين باستثمارات 2 مليار جنيه" .
وقالت الشركة إنها تعكف على الانتهاء من مشروع ديار فى مدينة 6 اكتوبر والذى استحوذت على أرضه فى 1997 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما المشروع الثانى " ازاد " فى القاهرة الجديدة وتعمل عليه الشركة منذ عام 2012.
وتابعت الشركة" دفعنا عجلة الاستثمار فى هذين المشروعين منذ منتصف 2016 بهدف انجازهما وتسليمهما خلال السنوات القادمة".
وتقدر استثمارات الشركة الاجمالية المتوقعةن فى المشروعين بحوالى 2 مليار جنيه شاملة تكلفة الأرض والإنشاء والتسويق بما فى ذلك أتعاب التصميم والاشراف والرسوم الإدارية .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا