التعمير والاستثمارات تتوقع زيادة مشروعاتها خلال السنوات القادمة

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

رجب عزالدين



قالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية إنها تتوقع زيادة مشروعاتها الاستثمارية خلال السنوات القادمة.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان" التعمير تنفذ مشروعين باستثمارات 2 مليار جنيه" .



وقالت الشركة إنها تعكف على الانتهاء من مشروع ديار فى مدينة 6 اكتوبر والذى استحوذت على أرضه فى 1997 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما المشروع الثانى " ازاد " فى القاهرة الجديدة وتعمل عليه الشركة منذ عام 2012.



وتابعت الشركة" دفعنا عجلة الاستثمار فى هذين المشروعين منذ منتصف 2016 بهدف انجازهما وتسليمهما خلال السنوات القادمة".



وتقدر استثمارات الشركة الاجمالية المتوقعةن فى المشروعين بحوالى 2 مليار جنيه شاملة تكلفة الأرض والإنشاء والتسويق بما فى ذلك أتعاب التصميم والاشراف والرسوم الإدارية .



