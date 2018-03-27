السويدى توقع عقد جديد مع المصرية للكهرباء بقيمة 225 مليون جنيه

شركة السويدي إلكتريك

رجب عزالدين



أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن قيام شركة ايجيتك السويدى –التابعة- بتوقيع عقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط محطة محولات امبابة الجديدة بمحطة محولات المعتمدية بقيمة اجمالية 225 مليون جنيه .



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المشروع المذكور سيتم بنظام تسليم المفتاح بطول مسار 5 كم مزدوج بكابلات أرضية جهد 220 ك.ف .



وأعلنت السويدى اليكتريك فى 13 مارس الجارى عن فوز شركتها التابعة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع بممارسة أعمال إنشاء محطة محولات العاصمة الادارية جهد 500 ك.ف بنظام تسليم المفتاح بقيمة اجمالية 1.2 مليار جنيه.



كما أعلنت الشركة فى نفس الشهر عن توقيعها عقد مشروع خط كهرباء برج العرب مرسى مطروح بقيمة اجمالية 2.1 مليار جنيه.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى اليكتريك، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 64% تقريبًا، لتسجل 6.4 مليار جنيه، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه فى 2016.



وقفزت إيرادات الشركة إلى 42.9 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بإيرادات قدرها 24.6 مليار جنيه فى العام السابق.



واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 1.74 مليار جنيه على المساهمين توزع فى شكل كوبون نقدي بواقع 8 جنيهات لكل سهم، واقترح احتجاز 501 مليون جنيه للعام المقبل.



ويبلغ رأسمال الشركة 2.18 مليار جنيه، موزعًا عبر 218.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جينهات للواحد.

