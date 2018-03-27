النصر تخاطب وكلاء السيارات لاستغلال خطوط إنتاجها

تجميع السيارات

شريف عيسى



علمت «المال» أن شركة النصر للسيارات خاطبت عددًا من وكلاء العلامات الأوروبية، والآسيوية، لبحث سبل عقد شراكة معها، واستغلال خطوط انتاجها المتوقفة تمهيدًا لإعادة إحيائها.



وقال مصدر مسئول بأحد التوكيلات الأوروبية إنه تلقى خلال الفترة الماضية خطاباً رسمياً من «النصر» فى إطار مساعيها للبحث عن شريك لاستعادة عمليات تجميع السيارات بداخلها، بعد قرار وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوى، وقف مخطط تصفيتها.



وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، صعوبة عقد شراكة مع "النصر للسيارات" فى التوقيت الحالى، خاصة مع تهالك خطوط الإنتاج لديها، وحاجتها إلى تمويل عمليات الإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج.



وأضاف أن مصانع تجميع السيارات الموجودة فى السوق تحتوى على قدر من التكنولوجيا المتطورة لا تتواجد لدى شركة النصر الحكومية المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات .



من جانبه، قال مصدر وثيق الصلة بشركة النصر للسيارات، أنها أجرت محاولات للوصول إلى اتفاقات شراكة مع مستثمرين محليين وأجانب لإحياء خطوط إنتاجها، خلال فترة تولى وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوى، كان آخرها مفاوضات مع إحدى العلامات الصينية، غير أن جميع تلك المساعى توقفت مع تولى الوزير الحالى خالد بدوي.



وكان وزير قطاع الأعمال خالد بدوى قال فى أول لقاء صحفى عقب تولى المسئولية فى يناير الماضى، أنه ليس من المعقول إنفاق 7 مليارات جنيه لتطوير وإحياء شركة النصر، وبعد ذلك تجد صعوبات فى بيع إنتاجها، وتابع حينها : «عمر ما كان فيه صناعة سيارات فى مصر ولن يكون».