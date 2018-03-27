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اقتصاد وأسواق
الحكومة تدرس حزمة اجتماعية لاحتواء الإجراءات الاقتصادية المقبلة
الثلاثاء 27 مارس 2018 02:00 م
مجلس الوزراء
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مجلس الوزراء
■ علاوة استثنائية وزيادة حصة بطاقات التموين أبرز البدائل
مها أبوودن
تدرس الحكومة عددا من البدائل والسيناريوهات، لإقرار حزمة رعاية اجتماعية جديدة، تستهدف الحد من آثار الإجراءات الاقتصادية الصعبة المرتقب تمريرها خلال أشهر، ضمن برنامج الإصلاح، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، والذى يستهدف تعظيم الإيرادات، وترشيد النفقات العامة.
وتستهدف الحكومة استئناف برنامج ترشيد دعم الطاقة بشقيها (مشتقات بترولية وكهرباء) من خلال تحريك جزئى للأسعار، وعدد آخر من الإجراءات تشمل زيادة أسعار الخدمات ورسوم الأوراق الحكومية، وعدد من الخدمات كمترو الأنفاق.
وعلمت «المال» من مصادر حكومية وثيقة الصلة بملف الدعم، أن البدائل التى تدرسها الحكومة، تشمل إقرار علاوة اجتماعية استثنائية، وزيادة حصة الفرد على بطاقات التموين، فضلا عن زيادة معاشات «تكافل وكرامة»، مع استمرار العمل بنظام الخصم الضريبى، الذى تم إقراره العام الماضى على مرتبات الموظفين.
وأقرت الحكومة فى 2017، حزمة رعاية اجتماعية، شملت صرف علاوة استثنائية للعاملين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العلاوات الدورية لكل منهما، وزيادة حصة الفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها، فضلا عن إقرار خصم ضريبى على مرتبات الموظفين.
وقالت المصادر لـ«المال» إن الحكومة لن تقر كل هذه البدائل معا، بل ستختار اثنين منها على الأقل، بعد دراسة مستفيضة لحجم الشرائح التى ستستفيد من كل بديل، ومقارنتها بالبدائل الأخرى.
وتوقعت المصادر الاستقرار على الحزمة الاجتماعية، قبل إقرار موازنة العام المالى الجديد (2018/2019)، وبدء العمل بها فى يوليو المقبل، ليتم تفعيلها.
يشار إلى أن مجلس النواب، سيتسلم مشروع موازنة العام المالى الجديد قبل نهاية مارس الجارى، ليتسنى له إرسالها إلى اللجان النوعية، ومناقشتها وإقرارها قبل 30 يونيو المقبل، حسب المواعيد الدستورية المقررة.
وبدأت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى، بالاتفاق مع صندوق النقد، على أساسه أقر تمويلا بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات، ليستهدف تقليل عجز الموازنة، ووضع الدين العام على منحنى نزولى، ورفع الاحتياطى النقدى، عبر عدد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة الهادفة، لتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات.
ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الاقتصادية الصعبة المزمع إقرارها العام المقبل فى خلق موجة تضخمية جديدة، بعد بدء انحسار الموجة الأولى فى نوفمبر الماضى، والتى تسببت فيها الإجراءات التى تم إقرارها خلال العامين الماضيين.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اوائل الشهر الجارى تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال فبراير إلى %14،3 مقارنة بـ%31،7 فى نفس الشهر من العام الماضى.
مجلس الوزراء
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