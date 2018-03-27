صندوق العشوائيات: الانتهاء من تطوير منطقة أبوهلال بالمنيا





المال - خاص

صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأنه تم الانتهاء من تطوير منطقة أبوهلال غير المخططة بمدينة المنيا، بمحافظة المنيا، بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه.

وأوضح أن المنطقة كانت تعاني من سوء حالة الطرق، ومشاكل في الصرف الصحي، وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة البنية الأساسية للصرف الصحي، ورصف الطرق، وتبليط الحارات.​