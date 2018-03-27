سيسترا وأيكوم يتوليان استشارات القطار السريع السخنة - العلمين

القطار السريع

مدحت إسماعيل



اختارت اللجنة العليا المشكلة من وزارتى الإسكان والنقل، مكتبى «سيسترا الفرنسى» SYSTRA، و«أيكوم» الأمريكى AECOM ، لتولى الأعمال الاستشارية، وإعداد مواصفات كراسة شروط مشروع القطار السريع، «العين السخنة-العلمين الجديدة» بعد منافسة مع 10 مكاتب عالمية، وبعد ذلك المشاركة فى تقييم عروض شركات المقاولات التى تتنافس على تنفيذه.



وقال مصدر مطلع لـ«المال» أن «سيسترا»، حصل على أعلى تقييم فى العرضين المالى والفنى، تلاه المكتب الأمريكى، مشيرا إلى أن اللجنة فضلت اختيار مكتبين، لتوسع دائرة الاستشارات والشروط الفنية والمالية، التى سيتم وضعها فى كراسة الشروط.



وقال إن التحالف سيقدم الاستشارات الفنية للجنة على مستوى القطار السريع فقط، وسيتم خلال الفترة المقبلة اختيار مكتب ثالث لمشروع مونوريل 6 أكتوبر- الجيزة.



يشار إلى أن «سيسترا»، يعد من المكاتب الاستشارية الفرنسية التى تتعامل معها الهيئة القومية للأنفاق بشكل مستمر، منذ إنشاء المترو، وقام بعمل دراسة تفصيلية عام خلال الفترة من 1998 إلى 2000 عن عدد الخطوط المستقبلية التى يجب تنفيذها لحل أزمة المرور، ويتولى حاليا إعداد الداراسات الفنية اللازمة للخط الثالث.



ومكتب «AECOM» للاستشارات تأسس عام 1995 فى ولاية تكساس الأمريكية، ويقدم خدمات تقنية وهندسية، وحلول لعملاء القطاعين العام والخاص، بجانب الاستشارات المهنية.



وأوضح المصدر، أنه سيتم خلال أيام توقيع العقد مع المكتبين، لبدء إعداد كراسة الشروط وطرحها على 10 تحالفات عالمية، مؤهلة لتنفيذ المشروع.



وتتراوح التكلفة الإجمالية لمشروع القطار السريع مابين «2.5 - 3» مليارات دولار، ويبلغ طوله 534 كيلو متر خط سكة حديد، مزدوج لنقل الركاب والبضائع، بدون أى تقاطعات سطحية، ويساهم فى ربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بشبكة السكك الحديدية الحالية، وخدمة حركة نقل البضائع من وإلى مينائى السخنة والإسكندرية، وتعزيز فى مخططات التنمية على امتداد مسار الخط.



وقال د. هشام عرفات، وزير النقل فى وقت سابق، إنه يستهدف ترسية تنفيذ «السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – العلمين»، على شركات المقاولات منتصف 2018، بالتنسيق مع د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على أن يتم البدء فى مرحلته الأولى من العاصمة الإدارية حتى مدينة 6 أكتوبر.



واعلنت وزارة الإسكان نهاية فبراير عن تأهل 10 تحالفات من شركات مقاولات محلية وعالمية تتنافس على تنفيذ المشروع.