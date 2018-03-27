EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
سيسترا وأيكوم يتوليان استشارات القطار السريع السخنة - العلمين
الثلاثاء 27 مارس 2018 01:47 م
القطار السريع
أخر الأخبار
القطار السريع
مدحت إسماعيل
اختارت اللجنة العليا المشكلة من وزارتى الإسكان والنقل، مكتبى «سيسترا الفرنسى» SYSTRA، و«أيكوم» الأمريكى AECOM ، لتولى الأعمال الاستشارية، وإعداد مواصفات كراسة شروط مشروع القطار السريع، «العين السخنة-العلمين الجديدة» بعد منافسة مع 10 مكاتب عالمية، وبعد ذلك المشاركة فى تقييم عروض شركات المقاولات التى تتنافس على تنفيذه.
وقال مصدر مطلع لـ«المال» أن «سيسترا»، حصل على أعلى تقييم فى العرضين المالى والفنى، تلاه المكتب الأمريكى، مشيرا إلى أن اللجنة فضلت اختيار مكتبين، لتوسع دائرة الاستشارات والشروط الفنية والمالية، التى سيتم وضعها فى كراسة الشروط.
وقال إن التحالف سيقدم الاستشارات الفنية للجنة على مستوى القطار السريع فقط، وسيتم خلال الفترة المقبلة اختيار مكتب ثالث لمشروع مونوريل 6 أكتوبر- الجيزة.
يشار إلى أن «سيسترا»، يعد من المكاتب الاستشارية الفرنسية التى تتعامل معها الهيئة القومية للأنفاق بشكل مستمر، منذ إنشاء المترو، وقام بعمل دراسة تفصيلية عام خلال الفترة من 1998 إلى 2000 عن عدد الخطوط المستقبلية التى يجب تنفيذها لحل أزمة المرور، ويتولى حاليا إعداد الداراسات الفنية اللازمة للخط الثالث.
ومكتب «AECOM» للاستشارات تأسس عام 1995 فى ولاية تكساس الأمريكية، ويقدم خدمات تقنية وهندسية، وحلول لعملاء القطاعين العام والخاص، بجانب الاستشارات المهنية.
وأوضح المصدر، أنه سيتم خلال أيام توقيع العقد مع المكتبين، لبدء إعداد كراسة الشروط وطرحها على 10 تحالفات عالمية، مؤهلة لتنفيذ المشروع.
وتتراوح التكلفة الإجمالية لمشروع القطار السريع مابين «2.5 - 3» مليارات دولار، ويبلغ طوله 534 كيلو متر خط سكة حديد، مزدوج لنقل الركاب والبضائع، بدون أى تقاطعات سطحية، ويساهم فى ربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بشبكة السكك الحديدية الحالية، وخدمة حركة نقل البضائع من وإلى مينائى السخنة والإسكندرية، وتعزيز فى مخططات التنمية على امتداد مسار الخط.
وقال د. هشام عرفات، وزير النقل فى وقت سابق، إنه يستهدف ترسية تنفيذ «السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – العلمين»، على شركات المقاولات منتصف 2018، بالتنسيق مع د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على أن يتم البدء فى مرحلته الأولى من العاصمة الإدارية حتى مدينة 6 أكتوبر.
واعلنت وزارة الإسكان نهاية فبراير عن تأهل 10 تحالفات من شركات مقاولات محلية وعالمية تتنافس على تنفيذ المشروع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا