هيرميس تسجل إيردات بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال عام 2017

رجب عزالدين:

استراتيجية تنويع باقة المنتجات تقود النمو القوي بقطاعات بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، حيث بلغ صافي الربح التشغيلي 1.5 مليار جنيه بهامش ربح تشغيلي 42% خلال عام 2017

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.2 مليار جنيه، كما حققت إيرادات بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال عام 2017.

وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات الشركة بمعدل سنوي 186% خلال عام 2017، بعد استبعاد مكاسب فروق العملة بقيمة 2.7 مليار جنيه المسجلة على قوائم العام المالي 2016.

وقالت المجموعة إن تلك النتائج تعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي لقطاعات بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، وكذلك المساهمة الإيجابية من المنتجات والخدمات الجديدة التي تم إطلاقها خلال عام 2017، والتي أثمرت عن ارتفاع دخل الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 111% بعد استبعاد مكاسب فروق العملة خلال عام 2016.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة فى بيان صحفى إن المجموعة نجحت في أن تتحول من بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مؤسسة خدمات مالية متكاملة تخدم كافة أنواع العملاء في الشرق الأوسط والأسواق المبتدئة.

وأضاف عوض أن الشركة أضافت باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لقائمة تواجدها المباشر، مع إطلاق خدمات ومنتجات جديدة تشمل قطاع (Merchant Bank) والمنتجات المهيكلة (Structured Products)التي سجلت إجمالي تنفيذات بقيمة 961 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقها. وأشاد عوض بأداء قطاع التمويل غير المصرفي خلال عام 2017 وبإطلاق شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط وهو أحدث أنشطة الشركة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تلقى رواجًا ملحوظًا في السوق المصري.

وقال عوض إن أداء قطاعات بنك الاستثمار ساهم في ترسيخ ريادة الشركة الإقليمية خلال عام 2017، حيث احتل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب صدارة تصنيفات صفقات رأس المال في أسواق الشرق الأوسط بفضل تنفيذ سلسلة من الصفقات الكبرى بأسواق متعددة. كما حصد قطاع الوساطة في الأوراق المالية المركز الأول بعدة أسواق إقليمية، بينما نجح قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في تنمية قاعدة الأصول المدارة لتبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017.

وشهدت إيرادات قطاع بنك الاستثمار نموًا سنويًا بمعدل 69% لتمثل إيراداته حوالي 47% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال عام 2017. وارتفعت أيضًا إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بنسبة 149% لتمثل 16% من إيرادات المجموعة بفضل نمو أعمال القطاع وتطور أدائه المالي والتشغيلي على مدار العام 2017. بينما نمت إيرادات قطاع عمليات الخزانة وأسواق المال بنسبة 605% وذلك بعد استبعاد أرباح فروق تقييم العملة المسجلة خلال العام المالي 2016 لتمثل بذلك 37% من إجمالي الإيرادات التشغيلية بنهاية عام 2017.

وأكد عوض أن الإدارة استمرت في ترشيد المصروفات خلال عام 2017، وانعكس ذلك في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين من إجمالي الإيرادات عند مستوى 39% مما يتوافق مع هدف الشركة بالإبقاء على مصروفات العاملين تحت نسبة 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

ومع ارتفاع المصروفات التشغيلية بمعدل 12%، وتحقيق إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه، بلغ صافي الربح التشغيلي 1.5 مليار جنيه، وبالتالي وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 1.2 مليار جنيه.

واختتم عوض أن الشركة ستستمر في إطلاق المزيد من المنتجات وتنمية أعمالها في الأسواق الجديدة وتكرار نجاحات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المرحلة القادمة، حيث تتطلع الشركة إلى تنفيذ أول عمليات الطرح العام في الأسواق المبتدئة خلال العام الجاري.