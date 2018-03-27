الوطنية للإسكان تبحث شراء أراض جديدة

المصريين للإسكان

■ استمرار عرض ميرديان هليوبوليس للبيع.. والأهلى مروّجًا

■ مفاوضات لحل النزاع مع «المصرية للمنتجعات» حول أرض سهل حشيش



المال-خاص



تضع شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية سياسة طموحًا لشراء أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات سكنية عليها؛ بهدف مواصلة النشاط العقارى خلال الفترة المقبلة، فيما تعتزم التفاوض مع البنوك للمشاركة فى تمويل تلك التوسعات، بالتزامن مع محاولات الإنهاء الودى لنزاعها مع الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مع الاستمرار فى محاولات بيع فندق ميرديان هليوبوليس.



وقالت مصادر مقرَّبة لـ»الوطنية للإسكان»، إن الأخيرة سعت، خلال النصف الثانى من العام الماضى، لشراء أراض جديدة فى عدة مناطق كالسادس من أكتوبر والشيخ زايد، وشاركت فى بعض المزايدات الحكومية، إلا أنها اصطدمت بارتفاع الأسعار، بما يقلل الجدوى الاستثمارية للمشروعات.



وتملك «الوطنية للإسكان» مشروعات عقارية قائمة بمنطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة، ستنتهى من أعمال الإنشاءات والبيع، خلال العام المقبل على أقصى تقدير، فيما تملك فندق الميرديان بمصر الجديدة.



وأشارت المصادر– فضلت عدم ذكر اسمها- فى تصريحات خاصة، لـ»المال»، إلى أن الشركة حاولت شراء عدة أراض فى مناطق المعادى الجديدة ومصر الجديدة والإسكندرية، لكنها لم توفق، فيما تدرس حاليًّا شراء قطعة أرض بالشيخ زايد لإقامة مشروع عقارى عليها.



وأكدت المصادر أن الشركة تتفاوض حاليًّا مع عدة بنوك بهدف الحصول على تمويلات لشراء قطع أراض جديدة، أو تدبير سيولة لتغطية تكاليف مشروعاتها العقارية القائمة، وعلى رأسها مشروع العمارات السكنية بمنطقة حسن المأمون بمدينة نصر.



وتابعت: الشركة استثمرت 31 مليون جنيه لشراء قطعة أرض فى شارع حسن المأمون مساحتها تقارب 750 مترًا؛ بهدف إنشاء مشروع عقارى، وتم إسنادها فى نوفمبر الماضى لإحدى شركات المقاولات لبدء أعمال التنفيذ والتى تستغرق 20 شهرًا.



واستطردت: الدراسات الأولية تشير إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 62 مليون جنيه، مع مستهدف بيعى 80 مليون جنيه، بما يعنى تحقيق ربحية 18 مليون جنيه.



وعن ملف بيع فندق ميرديان هليوبوليس قالت المصادر إن «الوطنية للإسكان» مستمرة فى إجراءات البيع، شريطة الحصول على سعر مناسب، وتعاقدت مع البنك الأهلى لتولّى الترويج للفندق، سواء فى السوق المحلية أو الخارجية كالخليج.



وتحاول «الوطنية للإسكان» منذ النصف الثانى من 2016 بيع فندق الميرديان، وعقدت جلستين للبيع، لكنها لجأت لإلغاء البيع فى المزادين بسبب ضعف القيمة المالية المقدمة.



وأشارت المصادر إلى أن الشركة جددت التفويض الممنوح للبنك الأهلى لبيع الفندق، مقابل توزيع عمولة التسويق بين 9% للخبير المقيّم، فيما يتم توزيع النسبة المبتقية %91 بين الوطنية للإسكان والبنك الأهلى.



ولفتت المصادر إلى أن الشركة باعت بعض الوحدات الإدارية بأحد المشروعات التابعة بمنطقة مدينة نصر، لصالح بنك قناة السويس بقيمة إجمالية 16 مليون جنيه.



فى سياق متصل أشارت المصادر إلى أن الشركة لجأت للتحكيم المحلى ضد شركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ لتسوية الخلاف القائم بينهما حول قطعة الأرض التى اشترتها «الوطنية» مساحتها 30 ألف متر بمنطقة سهل حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه لإنشاء مشروع سكنى للعاملين بالفنادق السياحية.



وتابعت: بعد فترة من الشراء فوجئت «الوطنية» بإجراء «المنتجعات السياحية» بعض التغيرات فى المخطط العام للموقع، بما أضر باستثمارات «الوطنية»، ما دفعها للجوء للتحكيم للحفاظ على استثماراتها.



ونوهت المصادر بأن «إدارة الوطنية» تتفاوض مع مسئولى «المصرية للمنتجعات» لحل الأزمة بشكل ودي؛ للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف.