أميركا تدق مجدداً أجراس الحرب

شريف عطية

طوال نحو نصف قرن من عودة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة فى نوفمبر 1973.. والقاهرة متورطة بشكل أو آخر فى مغامرات أميركا العسكرية.. منذ تسهيلاتها للعملية العسكرية الأميركية الفاشلة لتحرير رهائن السفارة الأميركية فى طهران العام 1980.. إلى مساهماتها بالمجاهدين ضد الجيش السوفيتى فى أفغانستان طوال الثمانينيات إلى اشتراكها فى حرب الخليج الثانية التى لم تكن لتبدأ لو لم تعط السفيرة الأميركية فى بغداد الدور الأخضر للرئيس العراقى بأن بلادها لا شأن لها بخلافه مع الكويت 1990، إلى غض مصر الطرف عن المعارضة الإيجابية للغزو الأميركى للعراق 2003.. إلى غير ذلك من التورط مع واشنطن فى مغامراتها السياسية فى الشرق الأوسط (..) وحيث كانت كل خطوة فى العلاقات الأميركية- المصرية تمر أتوماتيكياً بالمصفاة الإسرائيلية، ومع ذلك فقد ظهرت مؤشرات خلال فترة حكم «بوش الابن» باتجاه التباعد بين البلدين ترجع أساساً إلى مواقف أميركية تجاه عدد من الموضوعات المصرية الداخلية غيبت التقارب فى العلاقات الرئاسية على المستوى الشخصى بين مصر وعدد من الرؤساء الأميركيين، الأمر الذى بدأ فى التطور إيجابياً مع وصول «ترامب» 2017 إلى سدة الحكم، إلا أنه نظراً لمعاناته من وضع داخلى مهتز.. يجعله يبتعد عن القاهرة- حتى وإن رغب فى عكس ذلك- إذ يخشى من انتقادات الكونجرس والإعلام الأميركى التى تتفاعل مع تحفظات أوروبية عميقة.. ما يؤدى إلى عدم الاعتناء بدور مصر، إلى أن بلغ - ترامب - عامه الثانى فى البيت الأبيض.. إذ تتأكد الأسباب وراء انتخابه رئيساً عكس معظم التوقعات المحلية والعالمية، لأسباب عديدة، ليفوز بالمنصب الأول فى العالم بفضل دعم جهود قوى اليمين الشعبوى والمحافظ Tea party إلى جانبه والمؤيدة بثقل اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة، إذ راهنوا على «مزاجيته» لتحقيق المطلوب منه وفقاً للأهداف «غير الواقعية» للمحافظين الجدد «New conservatives»، وبالفعل لم يمض العام الأول من رئاسته إلا وقد تخلص من معظم معاونيه غير المتفقين مع سياسات اليمين المحافظ المكلف بالعمل على تنفيذها، وليحل محلهم وجوه سافرة فى تشددها، سواء ضد «حل الدولتين»، لتسوية النزاع العربى- الإسرائيلى أو فى مناهضة الاتفاق النووى مع إيران.. مع الدعوة إلى توجيه ضربات استباقية على كل من طهران وبيونج يانج لإسقاط نظاميهما.. إلى تحذير كوريا الجنوبية من التقارب مع نظيرتها الشمالية.. إلخ، ذلك وفقاً لما هو معلوم عن آراء كل من وزير الخارجية الجديد «بومبيو».. وأيضا بالنسبة لتصريحات مستشار الأمن القومى الجديد «بولتون» الذى يعتبر من مهندسى الغزو الأميركى للعراق.. وأحد أبرز المحافظين الجدد فى عهد بوش الابن، ما قد يرجح نوايا أميركية للعودة إلى سابق سياساتهم التصادمية فى العقد الأول من القرن الحالى، فى الشرقين الأدنى أو الأقصى بسيان، الأمر الذى يتسق من ناحية مع التوجه الأميركى الاستراتيجى إلى آسيا- المحيط الهادى «المنطقة الأهم اقتصادياً واستراتيجياً فى القرن 21»، مع التخلى التدريجى من ناحية أخرى عن الشرق الأوسط ومشاكله التاريخية المعقدة.. ليباشرها نيابة عنها، وكلاؤها المحليون ما سوف ينعكس بالضرورة على مواجهات حادة فى المنطقتين بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين.. اللتين من المرجح أن تتوجه إليهما إيران وكوريا الشمالية (وغيرهما) لتعزيز العلاقات مع موسكو وبكين لمواجهة ضغوط أميركية متصاعدة فى الأفق- قد تصل وفقاً لتصريحات «بولتون» إلى شن حروب، أياً ما كانت نووية أو تقليدية.



إلى ذلك، وفى ضوء المعطيات السابقة.. فمن واجب مصر فى ضوء ما تشهده علاقاتها مع أميركا طوال نصف القرن الماضي- صعوداً وهبوطاً- أن تراجع مجموعة من التحديات المستجدة.. من أهمها ربما الاستغناء عن دور القاهرة فى السعى لتوسيع عملية السلام سواء عبر المصالحة الفلسطينية أو من خلال تفعيل سياسة «المسارات المتعددة» لتشمل دول الخليج، إذ ربما لا يدعو إليها تصلب اليمين الإسرائيلى المدعوم بشكل غير مسبوق بانحياز الإدارة الأميركية الحالية لمطالبه غير الواقعية، ما قد ينعكس بالسلب على تعاون واشنطن مع القاهرة، سواء بالنسبة لدعم الاقتصاد أو مكافحة الإرهاب.. إلا بغرض الضغط عليها مجدداً لمجاراة مغامرات أميركية عسكرية وسياسية.. قد تكون «صفقة القرن» إحداها، وقد تشمل أيضاً تطويعها لعلاقات صفرية مع كل من إيران وكوريا الشمالية.. ناهيك عن تحجيم تطلعاتها لتنويع علاقاتها الخارجية مع القوى الكبرى، وقد توظف فى ذلك البعد المؤسسى الذى يشمل المؤسستين العسكريتين فى البلدين، الأمر الذى من المهم لمصر معالجته بحيث لا تخلق تناقصا بين هذه المسارات المتقاطعة وبين ما يتصل بدورها التاريخى فى المنظومة الإقليمية العربية، حفاظاً عليه من مغبة ما يتم الترويج له منذ سنوات- بلا ملل- عما يسمى «روابط الجوار» التى سوف تحول- إذا تم تفعيلها- النظام العربى المرتبك بشدة منذ العام 2011 إلى مجرد «تابع ذليل» للجارات الإقليميات غير العربيات (إسرائيل- تركيا- إيران).. ربما اتساقاً مع الطرح الأميركى منذ منتصف العقد الماضى نحو «مشروع الشرق الأوسط الكبير»، ما قد يؤدى حينئذ إلى اتساع رقعة الخلافات العربية لصالح صعود دول شرق أوسطية أخرى غير صديقة، وعلى النحو الجارى إقليمياً ودولياً فى السنوات الأخيرة، الأمر الذى تعمل مصر على تجنب انعكاساته السلبية من خلال تنويع علاقاتها الخارجية.. وإلى تنمية دورها الإقليمي- عربياً وأفريقياً- مع السعى نحو تقديم نموذج جاذب للتقدم والاستقرار يشدّ إليه - ولو بالغصب - كل متردد بالنسبة لاحترام سيادة مصر واستقلالية قرارها.