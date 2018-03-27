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بورصة وشركات
البورصة تبدأ التداول على وثائق أول صندوق استثمار عقارى
الثلاثاء 27 مارس 2018 12:03 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
منى عبدالبارى ومصطفى طلعت
بدأت البورصة المصرية صباح اليوم التداول على وثائق أول صندوق استثمار عقارى التابع لشركة المصريين للاستثمار العقارى.
وحضر الاحتفالية الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحسن عادل نائب رئيس البورصة وأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الاسبق وابراهيم فوزي رئيس مجلس ادارة الصندوق وهاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الصندوق.
وقال هاشم السيد لشركة المصريين للاستثمار العقارى التى تدير الصندوق، إن الصندوق يوفر أداة مالية جديدة ومحترفة يتوقع أن تلقى قبولا بين المستثمرين فيه.
وأضاف أن فترة إجراءات تجهيز الصندوق للطرح بالتعاون مع الرقابة المالية وإدارة البورصة استغرقت عاما ونصف العام.
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