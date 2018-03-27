وزير قطاع الأعمال يبحث مع مجموعة كونكورد الدولية أوجه التعاون

أحمد عاشور



فى إطار قيام وزارة قطاع الأعمال العام بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لها، التقى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة "كونكورد" الدولية للاستثمارات برئاسة محمد يونس رئيس المجموعة.



وقدم الوفد، فى مستهل الاجتماع، عرضًا حول الخبرات السابقة للمجموعة فى إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والتى تمتد لأكثر من 23 عامًا بحجم استثمارات نحو 10.5 مليار جنيه، إلى جانب مساهماتها فى إعادة هيكلة العديد من الشركات فى مختلف المجالات.



وقد أبدى وفد المجموعة رغبته فى التعاون والدخول فى شراكات استثمارية مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مجالات متعددة.



من جانبه، رحب الوزير بإمكانية التعاون مع المجموعة الاستثمارية، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص المتاحة فى عدد من القطاعات خاصة الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية، مؤكدا أن الوزارة تحرص على التعاون وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى وضع وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة فى الشركات التابعة لها، والاستفادة من القدرات المالية والفنية والتسويقية والإدارية لدى شركات القطاع الخاص.



وأشار إلى امتلاك الشركات التابعة للوزارة عددا كبيرا من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية، حيث يجرى العمل حاليًا على تحسين الاستفادة منها، بالإضافة إلى الأصول العقارية وعلى رأسها الأراضى التى تمثل أحد البدائل المحتملة فى تمويل مشروعات التطوير.



كما أشار بدوى إلى أن الوزارة تعمل على تحسين ورفع كفاءة نظم الإدارة فى الشركات التابعة لها مع تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم بما ينعكس إيجابا على إنتاجيتها.