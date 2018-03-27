قابيل يتلقي تقريرا حول عن أداء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

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محمد ريحان:



أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي ان الهيئة استقبلت 19 الف و 261 رسالة متنوعة ما بين واردات صناعية وغذائية منها 12 ألف و 326 رسالة صناعية و 6935 رسالة غذائية واثبتت النتائج مطابقة 18 الف و902 رسالة ، فيما تم رفض 359 لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية .



وأكد قابيل حرص الوزارة علي احكام الرقابة علي السلع المستوردة القادمة للسوق المحلي للحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري ،لافتا الي ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية علي تطبيق احدث المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية لحماية السوق المحلي من السلع الرديئة وحماية المنتجات المصرية من المنافسة غير العادلة .



وأشار المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت الشهر الماضي 6 آلاف و760 رسالة حيث تضمنت اهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والاسماك والزيوت، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة 175 رسالة حيث تضمنت أهم بنود الورادات المرفوضة العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات غذائية .



وأضاف أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 12 ألف و142 رسالة حيث تضمنت أهم بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والأسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وأدوات المائدة، مشيرا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المرفوضة بلغ 184 رسالة حيث تضمنت أهم البنود الصناعية المرفوضة لعب الأطفال والأدوات الكهربائية والفلاتر وبعض المنتجات الجلدية.



وأضاف أن الهيئة قامت بالتشغيل الفعلى لبرنامج ميكنة التسجيلات التجارية بعدد من الإدارات والفروع التابعة للهيئة كما تم بدء تجربة برنامج الأرشيف الالكترونى لوحدة تسجيل المصانع واستكمال تجارب الربط الالكترونى بين الهيئة وفروع مصلحة الجمارك.



وأوضح جابر أن الهيئة قامت بعدد 329 إجراء تحقق لشهادات المنشأ منها 17 شهادة صادرات و312 شهادة واردات، كما قامت الهيئة بمعاينات ميدانية لمحطات تصدير البطاطس والموالح بمحافظات الدقهلية والبحيرة والغربية والمنوفية.



وأوضح ان الهيئة قامت ايضاً خلال الشهر الماضى بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة مع تونس والأردن والكويت والسعودية ودول اغادير في مجالات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.



وأضاف أن الهيئة أصدرت 29 ألف و256 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة وفقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية الموفقة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية فى إطار هذه الاتفاقيات.



وأشار جابر إلى أن عدد السجلات التجارية التي قامت الهيئة بقيدها وتعديلها وتجديدها الشهر الماضي بلغ 1961 سجل منها 486 قيد جديد و 395 تجديد و 1080 تعديل .



