EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسامة جنيدي: 3 جهات مسؤولة عن إنجاز قوانين الإصلاح الاقتصادي
الإثنين 26 مارس 2018 11:23 م
المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة اي سي اس للطا
أخر الأخبار
المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة اي سي اس للطا
محمد ريحان:
أكد المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة اي سي اس للطاقة والمقاولات على ضرورة استمرار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت قبل اربع سنوات.
وطالب جنيدي بضرورة تكاتف جميع الأطراف حكومة وبرلمان وقطاع خاص ومنظمات اعمال ومجتمع مدني للعمل يداً بيد لإنجاز باقي القوانين المكملة للإصلاح الاقتصادي والذى يعتبر الأساس للبناء للمستقبل .
وقال جنيدي لدينا رئيس جرئ أصدر قرارات وقوانين جريئة ولابد أن تستمر هذه الإصلاحات التي تبني الأوطان وتعد الأجيال لمواجهة تحديات ومتطلبات المستقبل.
وأكد أن إصدار قانون الإستثمار الجديد والطفرة الإجرائية في تأسيس الشركات وتعاملات المستثمرين مع هيئة الاستثمار وإصدار قانون الغاز وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين التي ننتظرها باعتبارها عناصر أساسية ومكملة للإصلاح الاقتصادي كلها أمور سيكون لها مردود إيجابي على جذب رؤوس الأموال وتهيئة المناخ امام القطاع الخاص المصري والاجنبي لإنشاء المزيد من المشروعات وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
وقال المهندس أسامة جنيدي انه لا بد ان يتم الاهتمام بتنقية القوانين من العقوبات المكبلة لعمل الموظف العام الذى كبلت يده وأصبح اصدار القرار مجازفة في ظل تصيد بعض أصحاب الأصوات العالية لأية إجراءات وقرارات والطعن عليها مما أدي الى عزوف الكثير من الشرفاء عن العمل أو اتخاذ قرارات خوفا من المسائلة وتحاشيا للزج بهم في قضايا لمجرد انهم قاموا بعملهم واتخذوا قرار.
وشدد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين على ضرورة تشجيع الدولة للمصدرين المصريين وبالأخص المقاولين للإمكانيات الكبيرة لدى المقاولين في مصر والفرص المتاحة في أسواق افريقيا وأسواق الدول العربية الشقيقة التي تعرضت الى خسائر فادحة في البنية الأساسية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق، مشيرا الى انه يمكن تصدير خدمة المقاولات من مصر الى هذه الدول وغيرها مؤكدا على ضرورة عدم اغفال هذا الجانب من الصادرات الى جانب الصادرات السلعية التقليدية.
وطالب جنيدي البنوك الوطنية مثل الاهلى وبنك مصر بفتح فرع لكل بنك في كل البلدان الافريقية تشجيعا وضمانة للمصدر المصري في أسواق تظل اهم مشاكلها ضمانات الصادرات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا