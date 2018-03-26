أسامة جنيدي: 3 جهات مسؤولة عن إنجاز قوانين الإصلاح الاقتصادي

محمد ريحان:







أكد المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة اي سي اس للطاقة والمقاولات على ضرورة استمرار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت قبل اربع سنوات.





وطالب جنيدي بضرورة تكاتف جميع الأطراف حكومة وبرلمان وقطاع خاص ومنظمات اعمال ومجتمع مدني للعمل يداً بيد لإنجاز باقي القوانين المكملة للإصلاح الاقتصادي والذى يعتبر الأساس للبناء للمستقبل .





وقال جنيدي لدينا رئيس جرئ أصدر قرارات وقوانين جريئة ولابد أن تستمر هذه الإصلاحات التي تبني الأوطان وتعد الأجيال لمواجهة تحديات ومتطلبات المستقبل.





وأكد أن إصدار قانون الإستثمار الجديد والطفرة الإجرائية في تأسيس الشركات وتعاملات المستثمرين مع هيئة الاستثمار وإصدار قانون الغاز وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين التي ننتظرها باعتبارها عناصر أساسية ومكملة للإصلاح الاقتصادي كلها أمور سيكون لها مردود إيجابي على جذب رؤوس الأموال وتهيئة المناخ امام القطاع الخاص المصري والاجنبي لإنشاء المزيد من المشروعات وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.





وقال المهندس أسامة جنيدي انه لا بد ان يتم الاهتمام بتنقية القوانين من العقوبات المكبلة لعمل الموظف العام الذى كبلت يده وأصبح اصدار القرار مجازفة في ظل تصيد بعض أصحاب الأصوات العالية لأية إجراءات وقرارات والطعن عليها مما أدي الى عزوف الكثير من الشرفاء عن العمل أو اتخاذ قرارات خوفا من المسائلة وتحاشيا للزج بهم في قضايا لمجرد انهم قاموا بعملهم واتخذوا قرار.





وشدد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين على ضرورة تشجيع الدولة للمصدرين المصريين وبالأخص المقاولين للإمكانيات الكبيرة لدى المقاولين في مصر والفرص المتاحة في أسواق افريقيا وأسواق الدول العربية الشقيقة التي تعرضت الى خسائر فادحة في البنية الأساسية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق، مشيرا الى انه يمكن تصدير خدمة المقاولات من مصر الى هذه الدول وغيرها مؤكدا على ضرورة عدم اغفال هذا الجانب من الصادرات الى جانب الصادرات السلعية التقليدية.



