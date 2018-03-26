قرارات جمهورية بتعيين 7 عمداء بالجامعات

المال- خاص

أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور 7 قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء بالجامعات المصرية وهم: أ.د/ محمد محمود عطوة يوسف عميدًا لكلية التجارة جامعة المنصورة، وأ.د/ لطيفة محمود إبراهيم فودة عميدًا لكلية التمريض جامعة طنطا، وأ.د/ محمد سعد زغلول عبده عميدًا لكلية العلوم جامعة قناة السويس.