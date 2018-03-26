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سيـــاســة
قرارات جمهورية بتعيين 7 عمداء بالجامعات
الإثنين 26 مارس 2018 10:51 م
رئاسة الجمهورية
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رئاسة الجمهورية
المال- خاص
أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور 7 قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء بالجامعات المصرية وهم: أ.د/ محمد محمود عطوة يوسف عميدًا لكلية التجارة جامعة المنصورة، وأ.د/ لطيفة محمود إبراهيم فودة عميدًا لكلية التمريض جامعة طنطا، وأ.د/ محمد سعد زغلول عبده عميدًا لكلية العلوم جامعة قناة السويس.
وشملت القرارات أ.د/ مها فاروق عبد الغني عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
، وأ.د/ أحمد على إسماعيل يوسف عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس، وأ.د/ أمل عبد الفتاح محمد الصحن عميدًا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية، وأ.د/ محمد عبد الكريم على عبد ربه عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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