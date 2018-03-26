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رئيس الجهاز : تكريم 46 أما مثالية بمدينة القاهرة الجديدة
الإثنين 26 مارس 2018 10:46 م
رئيس الجهاز : تكريم 46 أما مثالية بمدينة القاهرة الجديدة
أخر الأخبار
رئيس الجهاز : تكريم 46 أما مثالية بمدينة القاهرة الجديدة
المال- خاص
صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنظيم احتفالية للأم المثالية بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور الدكتور إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب، وعدد من المستثمرين بالمدينة، موضحًا أنه تم تكريم 46 أمًّا مثالية من أمهات المدينة، حيث تم تسليمهم بعض الهدايا القيّمة.
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