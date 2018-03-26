الشوربجي: من الصعب تكرار لويس جريس

رحاب صبحى





تمتع الكاتب الراحل لويس جريس الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ90 عامًا- بحب الآخرين وتميز بشخصيتة الهادئة حتى إنه كان يعد أبًا روحيًّا لكل من حوله، فهو من جيل رواد مؤسسة روزواليوسف، وفقد حصل على بكالوريوس فى الصحافة والأدب من الجامعة الامريكية 1955، ودبلوم دراسات عليا من جامعة ميتشجان 1958، وعمل محررًا بمجلة صباح الخير 1961، ومدير تحرير المجلة 1959، ورئيس التحرير 1968، ومراسل بمجلة روزاليوسف، ورئيس تحرير صباح الخير 1982-1989.





وعنه يقول المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، إن الراحل الكاتب الصحفى الكبير لويس جريس قيمة كبيرة فى مجال الإدارة، حيث أدار مجلة "صباح الخير" وكان عضوا منتدبا لمؤسسة روزاليوسف ، وخرج من تحت يده أجيال كثيرة ،وكان معطاء لاخر يوم فى حياته .





وأشار الشوربجى الى ان جريس كان هادئ الطباع ، وكان يتمتع بصفات انسانية مميزة وهى :الاحترام الشديد في التعامل وامتصاص غضب الجميع، وكان يلقى احترام من الجميع من أهم الصحفيين الى اصغر عامل ، مؤكدا أنه كان دائما ما يستفيد من خبراته فى ادارة المؤسسة ، فكان بمثابة الأب الروحى له





وأكد انه افتقده على المستوى الشخصى والمهنى لانه من الصعب تكرار لويس جريس، أما على المستوى الانساني فان علاقته بزوجته الراحلة الفنانة سناء جميل علاقة جميلة ومليئة بالعشق والحب ، و بالرغم انه لم يكن لديهما اولاد الا ان علاقتهما كانت قوية، وعندما توفيت تأثر بوفاتها تأثرا شديدا .





وأوضح أنه يفتقد جريس كأب روحى وقامة من قمم مؤسسة روزاليوسف وعزائنا للاجيال القادمة لكن الأجيال ستظل تستكمل المسيرة لان مؤسسة روزاليوسف بها جين العظماء المستمر".





وكشف الشوربجى أن مؤسسة روزاليوسف ستقيم حفل تأبيين وتكريم للراحل لانه من كبار الكتاب فى مصر ، الا انه لم يتم تحديد موعد هذا الحفل و من المتوقع الاعلان عنه بعد مقابلة اسرة الراحل لويس جريس .





من جانبه قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، انه مع بداية مواره في الصحافة التقى لويس جريس فى مكتبه بروزاليوسف وكان وقتها العضو المنتدب للمؤسسة وقال لى انت جاى ليه قولتله اريد أن اتدرب فرحب بي واحتواه .





وأكد جبر ان جريس كان من الشخصيات التى تحتوى الجميع ، وكان دائما ما يجتمع عمالقة الصحافة فى مكتبه بالدور السادس ليشربوا معه القهوة ، ومنهم احمد حمروش ومحمود المراغى وفتحى غانم وصلاح حافظ ، وجميعها اسماء كبيرة وكان مكتبه له ورهبة واهمية .





وأضاف جبر ان لويس جريس تولى رئاسة مجلة " صباح الخير " عدة مرات وكان يلقبونه برئيس تحرير الازمات لانه ربى اجيال من الصحفيين ، فهو من تلاميذ فاطمة اليوسف مؤسسة روزاليوسف ، كما شهد احسان عبد القدوس وعبد الرحمن الشرقاوى .





واعرب جبر عن أمتنانه انه تشرف بالاشتراك معه فى عضوية المجلس الاعلى للصحافة وكان دائما يتوازن مع كل الاراء ويحترم كل الاراء وكان " قلمه نظيفا" بالرغم ان كان ينتقد ، لكن لغته بسيطة ، حتى أنه أطلق عليه استاذ الصحافة الاجتماعية





وأكد جبر ان جريس وهو شيخ كبير فى الصحافة ويتمتع بعقلية متحررة وقلبة كان شابا .ولم نشعر انه متعصب فى لدين او فكر او اى اتجاه .





وتميز جريس بعلاقته بالراحلة سناء جميل وكان مرتبط بها ويجهش بالبكاء عندما تأتي سيرتها لانها كانت علاقة انسانية رائعة مابين أمتزاج الفن والصحافة وكانت علاقة متسامحة .





ولفت جبر الى ان لويس جريس مصرى أصيل وكان يعالج الازمات التى يتعرض لها الصحفيين فى رزواليوسف ومجلة صباح الخير لانه عمدة صباح الخير .



