مسقط تقود خسائر 5 بورصات.. وصعود مصر

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب متواضعة منها مصر وأبو ظبى، وهبطت مؤشرات 5 بورصات أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها مسقط والبحرين.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.7% ليصل إلى أكثر من 17104 نقاط، مع صعود سعر سهم شركة القلعة القابضة للاستثمار 10%، وكان الرابح الأكبر بالسوق ليبلغ ارتفاعه حوالى 59% خلال الشهر الحالى.





وارتفع مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.8% ليتجاوز 4651 نقطة مع صعود سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 2.6% ليسجل أعلى مستوياته منذ بدء تداوله ببورصة إمارة أبو ظبى في الأول من أبريل من العام الماضى، بعد اندماج بنكي أبو ظبي الوطني والخليج الأول.





وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع البورصات السعودية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2% ليزداد إلى 7857 نقطة، وارتفع سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.8%.





ومن الأسهم السعودية الأخرى التى حققت مكاسب أيضًا سهم شركة المتقدمة للبتروكيماويات الذى صعد بنسبة 4.6%، وزاد كذلك سعر سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 3.3% بفضل تدفق أموال أجنبية على شركة معادن وأسهم سعودية أخرى مع انضمام الرياض المتوقع إلى مؤشرات أسواق ناشئة أواخر هذا العام وفي العام المقبل.





وهوى مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.9% ليصل إلى حوالى 4758 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.7% لينخفض إلى حوالى 1326 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة ظفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند حوالى 6624 نقطة.





وخسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.5% ليسجل 8712 نقطة، مع تراجع سعر سهم بنك قطر الأول 0.4%، وكان الأكثر تداولًا بالسوق للجلسة الثانية على التوالي.



