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اقتصاد وأسواق
ضبط مخدرات وكاميرات تجسس بجمارك الطرود البريدية
الإثنين 26 مارس 2018 08:22 م
ضبط مخدرات وكاميرات تجسس بجمارك الطرود البريدية
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ضبط مخدرات وكاميرات تجسس بجمارك الطرود البريدية
مها أبو ودن
ضبط سلطات الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية محاولة تهريب لكمية من مادة الآيس المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها وزجاجتين بكاميرا للتنصت والتجسس بالمخالفة للقانون
وتم ضبط المخدر أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة من الخارج بالوردية الأولى بجمرك بريد فيديكس المصرى عندما إشتبه حمدان حسن رئيس الوردية فى مشمول أحد طرود البريد الشخصية الواردة باسم "ع . م" على رحلة الطائرة القادمة من لندن بوزن 500 جرام
وبفتح الطرد تبين أن بداخله كارت معايدة مفرغًا من الداخل وبداخله لفافة من الألومنيوم بها كيس به مادة بيضاء اللون.
وبالعرض على إدارة المخدرات أفادت بأن المادة المادة المضبوطة عبارة عن كمية من مخدر الآيس.
وأثناء كشف مشمول أحد الطرود البريدية الشخصية الواردة من دبى وهو عبارة عن 2 زجاجة مياة فارغة. وبتدقيق اللجنة فى الزجاجتين تبيّن أن بكل منهما كاميرا تصوير صوت وصورة ذات جودة عالية ومجهزة لتركيب كارت الميمورى.
والآيس أو "الشابو" يعد أحد أنواع المخدرات الجديدة والإسم الشائع للمركب الكيميائي المعروف بـ"D. Methamphetamine" الذي يصنع من “الأفدرين”، وهو يشبه كريستالات الثلج المجروش وينبه للجهاز العصبي المركزي وله تأثيرات بدنية ونفسية وعصبية شبيهة بتلك التي يحدثها “الكوكايين” مع الفارق في السعر بين الاثنين.
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