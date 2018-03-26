الحكومة تستعرض مقترحات إنشاء منظومة التأشيرة الإلكترونية

المال- خاص



عقد المهندس شريف اسماعيل، ئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير منظومة المعلومات داخل مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الالكترونية، وذلك بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الطيران المدنى،

و التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.



وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترحات الخاصة بإنشاء منظومة التأشيرة الالكترونية، من حيث النظم الالكترونية والاجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، وكذا تدبير الاحتياجات المطلوبة لاتمامه



وتم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية العمل على التوسع فى استخدام التأشيرة الالكترونية لتشمل كافة المنافذ والسفارات على عدة مراحل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية.



ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأهمية تطوير العمل فى كافة منافذ الدولة وميكنتها بما يتوائم مع أحدث النظم العالمية، وذلك فى إطار حرص الدولة على التطوير واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى كافة القطاعات.