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اقتصاد وأسواق
إسماعيل وقابيل يبحثان تطورات مشروعات بينها المثلث الذهبي بالصعيد
الإثنين 26 مارس 2018 08:07 م
إسماعيل وقابيل يبحثان تطورات مشروعات بينها المثلث الذهبي بالصعيد
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إسماعيل وقابيل يبحثان تطورات مشروعات بينها المثلث الذهبي بالصعيد
المال- خاص
التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وذلك لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة.
واستعرض اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالصناعة بمختلف قطاعاتها، وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تساهم به في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العديد من فرص العمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتناول اللقاء أيضاً ما يتعلق بمشروع المثلث الذهبي والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المنشودة بصعيد مصر، حيث تم بحث الإجراءات التي تتم للاستفادة من الإمكانات الواعدة في هذه المنطقة، بما يسهم في جذب العديد من الاستثمارات المباشرة في قطاع التعدين، لاسيما في ضوء ما تتمتع به المنطقة من ثروة تعدينية كبيرة.
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