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بورصة وشركات
العربية للاستثمارات تطلب 3 مليارات جنيه تعويض من بيجو
الإثنين 26 مارس 2018 07:57 م
حازم الزفزاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات
أخر الأخبار
حازم الزفزاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات
أحمد علي
كشف المهندس حازم زفزاف، نائب رئيس شركة العربية للاستثمارات المالية، عن أن شركته طالبت بتعويض قدره 150 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنيه من شركة بيجو العالمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة حاليا، ان شركته قامت ببناء خطة مستقبلية عن تعاملاتها مع بيجو العالمية وذلك برعاية الشركة الفرنسية، والتي كانت علي علم تام بتفاصيل تلك الخطة.
وأوضح نائب رئيس شركة العربية للاستثمارات المالية القابضة، أن المحكمة الاقتصادية ستنظر ملف الدعوي القضائية بشأن قيام بيجو العالمية بفسخ تعاقدها مع شركة سي دي سي ام التابعة - للعربية للاستثمارات- الوكيل السابق لماركة بيجو في مصر دون إنذار مسبق.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بيجو حول ما أثاره زفزاف
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