ضبط 1600 جلدة حمير محظور تصديرها بقيمة 6 ملايين جنيه

ضبط كميات جلود حمير محظور تصديرها بقيمة 6 ملايين جنيه

مها أبوودن





تمكن رجال الإدارة العامة بجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من جلود الحمير الخام المحظور تصديرها إلا بموافقة تصديرية مسبقة وبكميات محددة طبقا للقانون .



ففى أثناء قيام اللجنة الجمركية بالورديه الصباحية باللوجستية الأولى ، بأعمال الكشف والمعاينة لمشمول الرسائل المصدرة تم تشكيل لجنة لفحص لمشمول الحاوية وهي عبارة عن 900 جوال حشيشة ليمون بوزن صافى 18 طن مصدره إلى هونج كونج بقيمة 3600 دولار



وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين للجنة وجود عدد من أجولة حشيشة الليمون طبقا للصنف المدرج فى المستندات بمقدمة الحاوية داخل أجولة من البولى بروبلين كما تبين وجود 320 جوال فى الثلث الأخير من الحاوية بكل منها 5 من جلود الحمير بإجمالى 1600 جلدة



وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 6 مليون و400 ألف جنيه .