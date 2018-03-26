EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
ضبط 1600 جلدة حمير محظور تصديرها بقيمة 6 ملايين جنيه
الإثنين 26 مارس 2018 07:47 م
ضبط كميات جلود حمير محظور تصديرها بقيمة 6 ملايين جنيه
أخر الأخبار
ضبط كميات جلود حمير محظور تصديرها بقيمة 6 ملايين جنيه
مها أبوودن
تمكن رجال الإدارة العامة بجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من جلود الحمير الخام المحظور تصديرها إلا بموافقة تصديرية مسبقة وبكميات محددة طبقا للقانون .
ففى أثناء قيام اللجنة الجمركية بالورديه الصباحية باللوجستية الأولى ، بأعمال الكشف والمعاينة لمشمول الرسائل المصدرة تم تشكيل لجنة لفحص لمشمول الحاوية وهي عبارة عن 900 جوال حشيشة ليمون بوزن صافى 18 طن مصدره إلى هونج كونج بقيمة 3600 دولار
وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين للجنة وجود عدد من أجولة حشيشة الليمون طبقا للصنف المدرج فى المستندات بمقدمة الحاوية داخل أجولة من البولى بروبلين كما تبين وجود 320 جوال فى الثلث الأخير من الحاوية بكل منها 5 من جلود الحمير بإجمالى 1600 جلدة
وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 6 مليون و400 ألف جنيه .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا