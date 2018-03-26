شوقي يعتمد ضم مدة الخبرة للمعلمين قبل التعيين

المال- خاص

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018 المذكرة القانونية المعروضة عليه من المستشار القانونى للوزارة علاء حسين بشأن ضم مدة الخبرة العملية السابقة التى تم قضاؤها بوظيفة معلم بنظام المكافأة الشاملة، والتى سبق أن طالب بإضافتها جموع المعلمين عبر السنوات الماضية، وتم رفع العديد من القضايا فى هذا الشأن.

وحرصًا من السيد الوزير على صالح السادة المعلمين تم بحث الملف من خلال لجنة بحث مشاكل المعلمين التى شكّلها الوزير برئاسة الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والتى أتاحت رابطًا خاصًّا لتلقي طلبات ضم المدة السابقة وتم حصر 260 ألف حالة، وقد انتهى الرأى القانونى الذى اعتمده السيد الوزير إلى الاعتداد بمدة الخبرة العملية السابقة التى يتم قضاؤها بوظيفة معلم بنظام المكافأة الشاملة قبل التعيين على وظيفة دائمة والتى تم قضاؤها فى ظل سريان قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وسوف تبدأ الوزارة مطلع الأسبوع المقبل وضع الضوابط التنفيذية للمديريات التعليمية لبدء تطبيق ذلك القرار الوزارى.