الرقابة المالية تقدم دليلا لمراجعة حسابات جهات التمويل متناهى الصغر

محافظات الصعيد تحظى باهتمام أنشطة التمويل متناهى الصغر





المال- خاص





عقدت وحدة التمويل متناهى الصغر بهيئة الرقابة المالية ورشة عمل تدريبية بمحافظة الأقصر؛ للتعريف بالدليل الإرشادى- الجديد- لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر (الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية).





وجاء إعداد الهيئة للدليل إعمالًا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى أداء مهامهم.





قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اللقاء التدريبى حضره أكثر من 60 مراقب حسابات مقيدين بسجل مراقبى الحسابات– بالهيئة– ويجوز لهم مراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.





وتم استعراض الدليل الاسترشادى لمراجعة الحسابات ودور ومهام مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر وشرح لأهم قواعد إعداد وعرض تلك القوائم، مع استعراض عدد من الحالات العملية.



