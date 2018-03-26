انتهاء أزمة تصاريح يسرا المسعودي ونقابة المهن التمثيلية

تواصل الفنانة التونسية يسرا المسعودي تصوير دورها في مسلسل "المرأة السوداء" مع المخرج محمود كامل والمنتج محمد حفظي وتأليف الإخوة دياب، وهو المسلسل الذي سيتم عرضه فى رمضان على قنوات أبو ظبي.





على صعيد آخر أنهت يسرا أزمة تصاريحها المتأخرة من نقابة المهن التمثيلية المصرية مؤكدة احترامها للنقابة ومجلسهم ولكل قوانين النقابة التي تحافظ على حقوق الفنانين، وكانت يسرا قد انتهت منذ شهر من تصوير دورها بفيلم كارما المخرج خالد يوسف والذي يلعب بطولته عدد كبير من النجوم، منهم عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة ووفاء عامر ودلال عبد العزيز وماجد المصري وإيهاب فهمى وتلعب فيه دور صديقة غادة عبد الرازق.





وأكدت يسرا سعادتها بالعمل مع مخرج كبير ومثقف بحجم خالد يوسف، وهو ما يضيف لها ولمشوراها الفني بكل تأكيد ومع نجوم كبار كالأسماء التي تشارك في العمل.





وعن عملها مع النجمة غادة عبد الرازق أوضحت أنها تفاجأت من بساطتها وطيبتها وتعاونها ودعمها لها أثناء التصوير.



