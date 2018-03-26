الحرب الباردة تجدد بطرد الدبلوماسين الروس من دول أوروبا وأمريكا

روسيا في مواجهة بريطانيا

خالد بدر الدين



أعلن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية المطلة على البحر الأسود إن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي قررت هذا الأسبوع طرد دبلوماسيين روس وأنه من المتوقع اتخاذ إجراءات أخرى ومن بينها المزيد من العقوبات في الأيام والأسابيع المقبلة وذلك بعد أن أيد التكتل الأسبوع الماضي موقف بريطانيا في إلقاء اللوم على موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق.



وأكد فلاديمير دجاباروف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسى إن موسكو ستطرد 60 على الأقل من أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية ردا على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس وتضامن دول أوروبية مع بريطانيا.



وأعلن أناتولي أنتونوف السفير الروسي لدى واشنطن إن قرار الولايات المتحدة طرد دبلوماسيين روس أمر ”جائر ويدمر ما تبقى من العلاقات الأمريكية الروسية وأن رد موسكو سيكون متناسبا وأن الولايات المتحدة لا تفهم سوى لغة القوة.



وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمر بطرد 60 دبلوماسيا روسيا من أمريكا وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل بسبب قضية استخدام غاز الأعصاب في بريطانيا في وقت سابق خلال الشهر الجارى.



وقال مسؤولون فى البيت الأبيض والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للصحفيين إن أمر الطرد يشمل 12 ضابط مخابرات روسيا من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك ويعكس مخاوف من أن أنشطة روسيا المخابراتية تزداد عدوانية.



ورحب متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بدعم أظهرته دول في الاتحاد الأوروبي في قمة الأسبوع الماضي بشأن هجوم على جاسوس روسي مزدوج سابق و بالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول والتي توضح بشكل جلي وقوفها صفا واحدا ومنها طرد دبلوماسيين روس بعد هجوم على جاسوس روسي سابق في انجلترا و إن ذلك يبعث بإشارة قوية لموسكو بأنه لا يمكن لها الاستخفاف بالقانون الدولي.



**دعم أوروبي للندن



وكان أعضاء فى الاتحاد الأوروبي وافقوا فى نهاية الأسبوع الماضى على اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب الهجوم على سيرجي سكريبال الذي عثر عليه وابنته فاقدي الوعي في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا كما كان رد فعل المجلس الأوروبي شديد الإيجابية من شركاء الاتحاد الذين قالوا إنهم يتفقون مع التقييم البريطاني.



وألقت بريطانيا باللوم على روسيا في الهجوم على سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية يوم الرابع من مارس الجارى وحظيت بريطانيا بدعم حلف شمال الأطلسي وزعماء أوروبيين.



وتضامنت حكومات عدة دول مع بريطانيا فقد أعلن وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش إن بولندا ستطرد أربعة دبلوماسيين روس في سياق تحرك أوروبي أوسع لإبداء التضامن مع بريطانيا فيما يتعلق بتسميم جاسوس روسي سابق في انجلترا واتهام لندن لموسكو بذلك وأن الدبلوماسيين يتعين عليهم مغادرة البلاد في موعد أقصاه الثالث من أبريل المقبل.



وأعلنت أوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية التشيك عن طرد دبلوماسيين روس وذلك ضمن تحرك واسع شمل عددا من الدول والأوروبية والولايات المتحدة تضامنا مع بريطانيا في أعقاب هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في سالزبري.



وقالت أوكرانيا على لسان رئيسها بيترو بوروشينكو إنها قررت طرد 13 دبلوماسيا وأن القرار اتخذ تضامنا مع شركائنا البريطانيين والحلفاء عبر الأطلسي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي كما قال وزير خارجية لاتفيا إنها ستطرد دبلوماسيا روسيا وذكرت وزارة الخارجية في ليتوانيا أن البلاد ستطرد ثلاثة دبلوماسيين روس ردا على الهجوم كما قالت إنها ستمنع أيضا 44 شخصا آخرين من دخول أراضيها.



وقال أندريه بابيش رئيس وزراء التشيك إن بلاده قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين روس بعدما عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لبريطانيا التي ألقت باللوم على روسيا في الهجوم في حين تنفي موسكو أي تورط من جانبها في الأمر.



وطردت ألمانيا أربعة دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا التي اتهمت موسكو بتنفيذ هجوم بغاز للأعصاب ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال وما زالت روسيا غير متعاونة فيما يتعلق بالتحقيق وينفي الكرملين أي ضلوع في الهجوم ويقول إن بريطانيا تدير حملة مناهضة لروسيا.

و من المتوقع أن تطرد فرنسا هذا الأسبوع أربعة دبلوماسيين روس ردا على تسميم عميل روسي مزدوج سابق في سالزبري بانجلترا وأن الدبلوماسيين مطالبون بمغادرة البلاد في غضون أسبوع.



وأكد وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون إن العالم يقف متحدا وراء موقف بلاده فيما يتعلق بتسميم جاسوس روسي سابق وإن الصبر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفد وإن الدعم الذي تلقته بريطانيا يعد في حد ذاته هزيمة للرئيس بوتين .



وانضمت إستونيا وهولندا والدنمرك إلى قائمة الدول الغربية التي قررت طرد دبلوماسيين روس بسبب هجوم بغاز أعصاب وقع في بريطانيا وألقت لندن باللوم فيه على موسكو وقال وزير خارجية إستونيا سفين ميكسر في مؤتمر صحفي إنه تم استدعاء السفير الروسي وأعطائه مذكرة تفيد بضرورة رحيل الملحق العسكري بالسفارة من البلاد لأن أفعاله لا تتماشى مع معاهدة فيينا .



رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن هولندا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس بسبب هجوم غاز الأعصاب الذي وقع في سالزبري بانجلترا هذا الشهر و إنه سيكون على الدبلوماسيين، اللذين يعملان ضابطي مخابرات في السفارة الروسية في لاهاي، مغادرة الدولة خلال أسبوعين.



كما أعلنت الدنمرك طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس تضامنا مع بريطانيا وقال وزير الخارجية اندرز سامويلسن للصحفيين ”التفسيرات الروسية للحادث تخيلية وعدد منها متناقض وهي على الأرجح ستارة دخان لبث الشكوك“.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها سترد على قرار عدد كبير من الدول الغربية بطرد دبلوماسيين روس واتهمت حكومات تلك الدول بالسير دون تفكير وراء بريطانيا في مواجهتها مع موسكو وأنها تعتبر الطرد الذي جاء ردا على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبري الإنجليزية عملا غير ودي وبادرة استفزازية.



