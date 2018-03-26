ميناء غرب بورسعيد يستقبل 173 سيارة

ميناء سفاجا

أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SHAM 1 وجنسيتها لبنان القادمة من قبرص والتى يبلغ طولها 122 متر والغاطس 5 متر وحمولتها الكلية 9367 طن وذلك لتفريغ 173 سيارة ماركة كيا بالميناء.



وأوضحت الموانئ أنه جارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .

