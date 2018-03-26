برايم القابضة للاستثمارات تعلن توزيع نقدى بـ 25 قرش للسهم

شركة برايم القابضة



رجب عزالدين



أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن توزيع نقدى بقيمة 25 قرش للسهم يبدأ صرفه اعتبار من 18 ابريل القادم .



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الأحد الموافق 15 ابريل 2018.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 30.8 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي 2017، مقابل أرباح بلغت 25.86 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 364.17 مليون جنيه، موزعا على 72.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.



