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بورصة وشركات
العربية للاستثمارات تعتزم توريق مديونيات رواج بـ 200 مليون جنيه
الإثنين 26 مارس 2018 05:15 م
حازم الزفزاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات
أخر الأخبار
حازم الزفزاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات
أحمد علي
كشف حازم زفزاف، نائب رئيس شركة العربية للاستثمارات المالية القابضة، عن اعتزام شركة رواج لتقسيط السيارات توريق محفظة مالية ب 200 مليون جنيه.
واضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي تعقده الشركة حاليا، ان العربية للاستثمارات قامت بزيادة رأسمال رواج بقيمة 12 مليون جنيه ليصل الي 50 مليون جنيه.
كما كشف حازم زفزاف، نائب رئيس شركة العربية للاستثمارات المالية القابضة، ان شركته تعمل على إضافة نشاط التخصيم لشركة "رواج للتقسيط" و "الصعيد" للتأجير التمويلي.
وأضاف أن شركته تعتزم تحويل شركة رواج المتخصصة في تقسيط السيارات إلى نشاط التمويل الاستهلاكي بمفهوم اوسع بجابب التقدم للحصول علي رخصة التخصيم.
وأوضح زفزاف، أن العربية للاستثمارات قامت بزيادة رأسمال رواج بقيمة 12 مليون جنيه ليصل إلى 50 مليون جنيه.
وأشار، إلى أن شركته تهدف إلى تكوين ذراع قوي بمجال الخدمات المالية غير المصرفية من خلال اضافة انشطة جديدة لشركة الصعيد للتأجير التمويلي.
ولفت إلى أن شركته قامت بزيادة رأسمال شركة الصعيد للتأجير التمويلي لـ 30 مليون جنيه.
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