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اتصالات وتكنولوجيا
سامسونج وديزني تتعاونان لإطلاق رموز تعبيرية
الإثنين 26 مارس 2018 04:50 م
سامسونج وديزني
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سامسونج وديزني
المال – خاص :
قامت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة وديزني بإعادة إحياء شخصيات ديزني المحببة باستخدامها في الرموز التعبيرية الجديدة لهواتف Galaxy S9 وGalaxy S9+،
وسيتمكن مستخدمو هذه الهواتف من استخدام شخصيات ديزني الكلاسيكية – كميكي ماوس وميني ماوس على هواتفهم لإنشاء رسائل مخصصة.
وتعتبر هذه المرة الأولى على الإطلاق، التي تظهر فيها شخصيات ديزني في الواقع المعزز المخصص للاتصالات والرسائل. وسيتم إضافة المزيد من شخصيات أفلام ديزني المفضلة، مثل The Incredibles و Zootopia و Frozen ، على لائحة الرموز التعبيرية خلال العام.
وقال عمر بدراوي، مدير تسويق الأجهزة المحمولة بسامسونج إلكترونيكس مصر :"إننا ومن خلال توسيع شخصياتنا وقصصنا باتجاه المنصات الرقمية الجديدة، سنقوم بتقديم تجارب ديزني اليومية في كل مكان يكون فيه جمهورنا".
وأضاف :"نحن قادرون على خلق أجيال جديدة من المعجبين. تقدم الرموز التعبيرية للواقع المعزز من ديزني منهجًا مبتكرًا لمحتويات هواتف Galaxy S9 وGalaxy S9+ ووسيلة ممتعة واستثنائية لمنح الرسائل المرسلة من هذه الهواتف نكهة خاصة ومميزة".
وتابع
بدراوى فى بيان صحفى اليوم : "نشهد حالياً ازديادا هائلاً في استخدام الرموز التعبيرية، حيث يتم إرسال أكثر من 6 مليارات رمز تعبيري يومياً، لقد كان هدفنا من تطوير الرموز التعبيرية هذه، توفير طريقة ممتعة واستثنائية للتواصل، عبر إضفاء الحيوية على الصور المتحركة التعبيرية"
وقال بداروي "كنا على ثقة بأن ديزني الشريك الأفضل للتعاون معه في مجال خلق الرموز التعبيرية المميزة- لا سيما وأنها الشركة التي أطلقت أكثر الشخصيات الكرتونية المحبوبة في التاريخ – ومنح المستخدمين الفرصة للوصول إلى الشخصيات الأكثر شعبية ومشاركتها مع الأصدقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي".
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