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طوارئ بوزارة الصحة وعلاج 43 مصوتا
الإثنين 26 مارس 2018 04:40 م
وزير الصحة
أخر الأخبار
وزير الصحة
أحمد صبرى
ترأس الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم الاثنين، غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والتي تستمر طيلة أيام الانتخابات الرئاسية، بحضور جميع قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى انعقاد غرفة الطوارئ بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات برئاسة وكيل الوزارة، وهي على اتصال دائم بالغرفة المركزية والموجود بها جميع قيادات الوزارة
ولفت إلى أنه تم الغاء الإجازات بالمنشئات الطبية طيلة أيام الانتخابات مع التأكد من وجود جميع الأطباء بجميع التخصصات بالمستشفيات.
وأوضح وزير الصحة والسكان الى وجود ٤٣ حالة مرضية، داخل اللجان وخارجها على مستوى الجمهورية، ٣٤ منهم تم نقلهم الى المستشفيات، بينما تم اسعاف ٩ وتركوا.
وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين إغماء وارتفاع في ضغط الدم ودرجه الحرارة وهبوط بالدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم، لافتاً إلى خروج ٢٤ حالة لتحسن حالتهم الصحية وباقي الحالات مازلوا يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.
وتأكد وزير الصحة والسكان من سير الخطة التأمينية الموضوعة على أكمل وجه
وأجرى بعض الاتصالات بوكلاء الوزارة وبعض مديري المستشفيات ببعض المحافظات وسألهم عن توافر أكياس الدم ببنك الدم وتوافر المستلزمات الطبية، بالاضافة الى عدد سيارات الإسعاف الموجودة في المحافظة للتأكد من تنفيذ الخطة التأمينية الطبية الموضوعة على أرض الواقع.
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