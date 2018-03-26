رئيس الوزراء: السنوات المقبلة ستشهد جني لثمار التنمية

المال- خاص





أدلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بصوته صباح اليوم، في انتخابات رئاسة_الجمهورية، وذلك بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.





وعقب الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات صحفية، دعا خلالها جموع المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم، مؤكداً ثقته في وعي المصريين بأن المشاركة تمثل رداً حاسماً على محاولات التشكيك والإرهاب، ورسالة واضحة للعالم بتمسك الشعب المصري في التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة لاستكمال مسيرتها في البناء والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوطن قد نجح في تجاوز مرحلة شديدة الصعوبة خلال السنوات الأخيرة، كانت مليئة بالتحديات لاسيما على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي فرض على الوطن مساراً غير اختياري لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد اسمرار جهود البناء وجني ثمار التنمية حيث من المقرر خلالها الانتهاء من كافة المشروعات القومية الكبرى الجاري العمل بها في كافة القطاعات، والتي يمس حياتهم بصورة إيجابية مباشرة، وتساهم في تحسين جودتها، وتلبية متطلباتهم في مستقبل أفضل، الأمر الذي سيمثل دافعاً قوياً لأبناء الوطن للمشاركة بإيجابية، وتحدي المساعي اليائسة والخبيثة للتأثير على عزيمتهم.





وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قد أدت دورها في إعداد كافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي طلبت من جانب اللجنة العليا للانتخابات



وأوضح أن غرف العمليات المركزية بدأت في المتابعة الدقيقة لسير عملية الاقتراع لحظة بلحظة، للاطمئنان على إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر، ودون أية معوقات، ومراعاة تيسير كافة السبل للناخبين من النساء وكبار السن ومتحدي الإعاقة، مثمناً في هذا الصدد الدور الوطني الهام الذي يقوم به الإعلام المصري في نقل الصورة الحقيقية وحث المواطنين على المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام.