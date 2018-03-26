بالم هيلز: لم نتقدم بأى عرض لشراء أراضي الديار القطرية

شركة الديار القطرية

رجب عزالدين:



نفت شركة بالم هيلز للتعمير قيامها بتقديم أى عرض شراء لأراضى شركة ديار القطرية بالقاهرة الجديدة بمشروع سيتى جيت وفقا لبيان مختصر للرد على استفسارات البورصة المصرية اليوم الإثنين.



واستفسرت البورصة عن بعض الأخبار المنشورة حول تلقى شركة الديار القطرية عروضا من رجلي الأعمال نجيب ساويرس وياسين منصور، لشراء استثمارات الشركة القطرية في مصر.



وتضمنت الأخبار تقدم رجل الأعمال نجيب ساويرس بعرض شراء كامل استثمارات الشركة القطرية في مصر مقابل 35 مليار جنيه، بينما اقتصر عرض ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على شراء أراضي مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة البالغ مساحته 8 ملايين متر و500 ألف متر مربع.



يشار إلى أن شركة الديار القطرية قد دخلت فى نزاع منذ ثلاث سنوات مع هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض سيتي جيت، بسبب مطالبة الهيئة للشركة بسداد مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 1.3 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة.