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سيـــاســة
الرئيس السيسى أدلى بصوته مع بدء الانتخابات
الإثنين 26 مارس 2018 01:03 م
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أخر الأخبار
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
خالد بدر الدين:
بدأ الناخبون المصريون اليوم الإثنين، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، ومن المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بسهولة بفترة ولاية ثانية، مدتها 4 سنوات.
وعرض التلفزيون المصرى لقطات ظهر فيها السيسي وهو يدلي بصوته داخل لجنة انتخابية بمصر الجديدة، في الدقيقة الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع.
وينافس السيسي في الانتخابات موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، وتتركز الأنظار في على مدى الإقبال، بعد أن دعت شخصيات معارضة إلى المقاطعة.
وذكرت وكالة رويترز، أن الناخبين داخل مصر يدلون بأصواتهم في أكثر من 13 ألف لجنة فرعية، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، بعد تصويت المصريين في الخارج الأسبوع قبل الماضي، لمدة 3 أيام أيضا، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالى 59 مليونا يحق لهم التصويت.
وفي الساعة الأولى من التصويت تفاوت الإقبال على لجان الانتخاب من محافظة لأخرى، وتحاط العملية الانتخابية بإجراءات أمنية مشددة تشارك فيها القوات المسلحة، والشرطة.
سيـــاســة
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