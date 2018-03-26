وكالة صينية تؤكد عزم SAIC إنشاء مصنع سيارات بمصر

الرسوم الجمركية على السيارات

خالد بدر الدين:



أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة المصري قوله إن شركة سايك موتور كورب SAIC، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإمداد الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.



ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن وفدا من سايك اطلع على قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يشجع على التصنيع الكامل للسيارات وليس التجميع فحسب.



وسيقوم المصنع المقترح بإمداد السوق المصرية علاوة على أسواق أخرى في الشرق الأوسط تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر ولكن لم تقدم وكالة شينخوا تفاصيل عن مستوى استثمار سايك المقترح أو موعد بدء إنتاج المصنع.



وذكرت وكالة رويترز أن شركة سايك المملوكة للدولة هى أحدث شركات صناعة السيارات الصينية التي تخطط لإقامة مصنع في شمال إفريقيا ففي ديسمبر الماضى، وقعت شركة BYD الصينية مذكرة تفاهم مع مسؤولين مغاربة لبناء مصنع للباصات الكهربائية.