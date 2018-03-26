EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وكالة صينية تؤكد عزم SAIC إنشاء مصنع سيارات بمصر
الإثنين 26 مارس 2018 12:56 م
الرسوم الجمركية على السيارات
أخر الأخبار
الرسوم الجمركية على السيارات
خالد بدر الدين:
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة المصري قوله إن شركة سايك موتور كورب SAIC، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإمداد الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن وفدا من سايك اطلع على قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يشجع على التصنيع الكامل للسيارات وليس التجميع فحسب.
وسيقوم المصنع المقترح بإمداد السوق المصرية علاوة على أسواق أخرى في الشرق الأوسط تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر ولكن لم تقدم وكالة شينخوا تفاصيل عن مستوى استثمار سايك المقترح أو موعد بدء إنتاج المصنع.
وذكرت وكالة رويترز أن شركة سايك المملوكة للدولة هى أحدث شركات صناعة السيارات الصينية التي تخطط لإقامة مصنع في شمال إفريقيا ففي ديسمبر الماضى، وقعت شركة BYD الصينية مذكرة تفاهم مع مسؤولين مغاربة لبناء مصنع للباصات الكهربائية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا